El Hestia Menorca bajará el presupuesto para 2021

El Hestia Menorca confía en terminar de perfilar durante los próximos días el presupuesto para la campaña 2020/21, el cual advertirá una sensible reducción, por razones evidentes, en relación al que ostentó en el curso que ahora ha terminado. El club insular, desde la «incertidumbre» en que se encuentra, al igual que el resto del contexto deportivo español, a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, es consciente de que deberá «adaptarse a la realidad actual, aunque siempre hemos mantenido una política de precaución en el tema económico».

En ese sentido, el director deportivo Miki Ortiz, que al margen de haber trasladado al entrenador del equipo, Oriol Pagès, una propuesta para que continúe, y de contar con la segura presencia de Urko Otegui –al que resta un año de contrato–, indica que no ha tenido «ningún contacto» con el resto de jugadores sobre cuestiones relativas al futuro. «Hasta que no sepamos el presupuesto, no podemos hablar con nadie, pero nuestra idea es mantener la mayor parte del bloque», explica el director deportivo del Hestia Menorca.

Otro aspecto que se adivina una incógnita y preocupa en Maó es el que concierne a los espectadores. En el Hestia Menorca, al igual que el resto de clubs deportivos, desconocen en que y como repercutirá ‘la nueva normalidad’ a la que se aboca la sociedad a raíz de la crisis sanitaria motivada por la covid-19. «Nadie se ‘moja’ con lo del público, no sabemos si podremos empezar la temporada con espectadores, si deberemos marcar distancias entre la gente… sí, en Bintaufa tendremos espacio si se diera el caso, pero no sabemos que pasará, aunque creo que un pabellón como el nuestro sin público, no tiene sentido. Todo depende de lo que suceda y se dictamine una vez se hayan superado todas las fases de la desescalada», anota Ortiz.