Hestia Menorca: éxodo americano

El Hestia Menorca, mientras sigue ultimando en la medida que las excepcionales circunstancias le permiten el presupuesto que podrá alcanzar la próxima temporada, ha empezado también a perfilar el futuro proyecto deportivo, sobre el que la renovación del entrenador Oriol Pagès, que cumplirá así su cuarta temporada consecutiva al frente del equipo, ha sido el primer movimiento confirmado. En cuanto a la plantilla, en la que solo Urko Otegui tiene su presencia asegurada –el pívot vasco, recién operado de la rodilla, cuenta con otro año de contrato–, la metamorfosis apunta a ser considerable en lo que respecta a la batería de foráneos y sustancialmente continuista en lo que atañe al producto nacional.

En ese orden, el pívot con pasaporte neerlandés Deion Bute (7.6 puntos, 6 rebotes y 11 créditos de valoración, sus cifras en la campaña 2019/20), y el escolta norteamericano, Garret Covington (9.2, 2 y 7.8), en principo no seguirán en la Isla. Si bien se espera un mercado estival diferente y «mucho más largo de lo habitual», analizan desde el Hestia Menorca, la no continuidad de ambos será una realidad salvo que se produzca un giro copernicano durante el verano en lo que concierne al planteamiento del club. Ni el rendimiento de uno u otro han satisfecho ni respondido a lo esperado, de ahí que no se les contemple como opciones de futuro.

En cuanto al otro par de extranjeros, Duby Okeke –que actúa con pasaporte nigeriano– y Drew Guebert, la situación es opuesta. El Hestia Menorca gustaría de contar con ambos, pero el entorno de Okeke (9.2, 7.2 y 13.6) ya ha trasladado a los responsables del club su deseo de no prolongar su presencia en la Isla –llegó en enero de 2019– para intentar promocionarse en una liga de superior categoría –sin descartar marchar al extranjero.

Tal vez la situación en torno al hercúleo pívot de origen nigeriano repercuta como la reedición de un capítulo vivido en el verano anterior, en el que su agente dejó entrever su marcha para terminar renovando semanas después, o así lo esperan en Bintaufa, pero desde el propio club reconocen que en esta oportunidad la distancia entre Okeke, uno de los jugadores más queridos por la grada menorquina, y el proyecto insular puede ser definitiva y sin margen para una nueva entente. Aunque lo dicho, el verano será largo, más que los antecedentes, por lo que su descarte no es una certeza incuestionable.

Del norteamericano Drew Guebert (8 tantos, 3.8 capturas y 7 de valoración, sus promedios), cuya primera incursión en el baloncesto español durante el curso recién finiquitado se distinguió una apuesta del propio equipo menorquín, el plan es ofrecerle la renovación. En Bintaufa estiman que se trata de un jugador en franca progresión, aunque la negocación se emplaza para más adelante. De momento, no se le ha deslizado oferta alguna –sucederá en las próximas fechas–, como tampoco a ningún perfil nacional, en tanto que en ese sentido el propósito es el de apostar por el continuismo.

Asegurado Otegui, renovar al base mahonés Xavi Hernández (6.6 puntos, 3 asistencias), al alero mallorquín Berto Corbacho (12.6; letal al triple) y al ‘2-3’ murciano Adri Méndez (6.6) entra en los planes de futuro del club insular, que igualmente conversará, puesto que en absoluto se les descarta, con el ‘rey de la asistencia’ en las ligas FEB, el madrileño Pitu Jiménez (que en breve cumple 39 años; 6.4 puntos y 5.2 pases de canasta por cita, sus números en 2020), con el base-escolta de Alaior Raül Timoner y con el ‘2’ mallorquín Biel Serra, según desvelan desde Bintaufa para una planteamiento que no admite dudas: Continuidad al producto nacional y cambio de cromos en el bloque americano dentro de un verano que se presume prolongado, extraño, y en el que la prisa por cerrar el equipo no destacará como premisa del Hestia Menorca.