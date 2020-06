Pitu Jiménez regresa a su trabajo

La incertidumbre que genera en el mundo del baloncesto la crisis económica y social derivada por la pandemia del coronavirus, su edad y el hecho de tener una familia a su cargo han pesado. Un año después que el gran capitán del Hestia Menorca de la LEB Plata de baloncesto, Jorge ‘Pitu’ Jiménez, renovara en la entidad que preside Oriol Segura y lo hiciera profesionalizando su condición– dedicándose en exclusiva al equipo de Oriol Pagès y aparcará de forma temporal su trabajo–, el veterano director de juego madrileño da un paso al lado y regresa a sus ocupaciones laborales en el Polideportivo de Sant Lluís. Tal y como confirmaron a «Es Diari», tanto el director deportivo del Bàsquet Menorca, Miki Ortiz, como el propio base, Pitu Jiménez, una vez finalizada su excedencia de un año, ha decidido volver a su trabajo, por lo que el baloncesto profesional vuelve a quedar aparcado– quien sabe si ya de manera definitiva–, para el eterno capitán.

El propio jugador de Madrid, que este pasado miércoles cumplió los 39 años de edad, reconocía este lunes a este diario su futuro más inmediato desde este próximo mes de julio. «Efectivamente, me reincorporo a mi puesto de trabajo tras un año de excedencia para dedicarme de lleno al baloncesto», señalaba Jiménez. «Se me acababa la excedencia y vuelvo al trabajo», verificaba el capitán de l nave menorquina, que a pesar de ser consciente que no será fácil, no cierra la puerta al Bàsquet Menorca. Sí evidenciaba el base que el baloncesto pasa a un segundo plano en su vida. «¿Adiós al Hestia? Es que no sé qué va a ocurrir mañana con todo lo que está pasando a causa de esta pandemia sanitaria. Solo sé que debo priorizar ahora más que nunca mi puesto de trabajo, ya que en el baloncesto está actualmente todo en el aire en España. Tengo una familia y lo único seguro es que me reincorporo a mi puesto», enfatizaba.

Después que el Bàsquet Menorca decidiera profesionalizar aún más al equipo el pasado curso– entre ellos a Jiménez–, podría complicar su continuidad en Bintaufa, algo que, sin cerrar ninguna puerta, asume el base. «No hemos hablado de nada pero está complicado. Aunque no hay prisa alguna y el basket está muy parado, en cuanto a presupuestos o plantillas. En mi caso no hay prisa», advertía, abierto a hablar. «Si hay que sentarnos se hará pero el club sabe que ahora me toca centrarme en mi trabajo. No me cierro a nada pero ahora tan sólo pienso en trabajar, y más en estos momentos que vivimos. Mi prioridad es el trabajo».

Por su parte, Miki Ortiz, director deportivo del Bàsquet Menorca, quiso dejar claro que la decisión de Pitu Jiménez «es únicamente suya lógicamente la de regresar a su trabajo, extremo que nos comunicó en su día», manifestaba el dirigente del Pavelló Menorca. Desde el club respetan la decisión del contrastado jugador formado en la cantera del Estudiantes y, de cara al futuro– como el mismo base–, advertía que «de momento lo único seguro es que regresa a su puesto laboral y, por tanto, de momento, deja de ser una prioridad», reconocía Ortiz, como el jugador, sin cerrar puertas.