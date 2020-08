Álex Suárez: «Buscaba dónde asentarme»

Joventut de Badalona, Bilbao Basket, Tecnyconta Zaragoza, Iberostar Tenerife y ya desde el miércoles y de manera oficial, Monbus Obradoiro. El ala-pívot de Maó, Álex Suárez, fue presentado oficialmente en la tienda Star Center Santiago, del Grupo Cenor, patrocinador y miembro del Consejo de Administración del Monbus Obradoiro. En Santiago de Compostela el menorquín afronta su quinta oportunidad de asentarse y coger regularidad en la Liga Endesa.

El jugador de Maó, contento y seguro de su nueva decisión y cambio de rumbo, confesaba desde Santiago de Compostela y durante su presentación, estar «muy contento de estar aquí. En el momento en que se me presentó la oportunidad de poder venir al Monbus Obradoiro y formar parte de este proyecto, no tuve muchas dudas», señaló el interior menorquín, después de un año nuevamente irregular en cuanto a protagonismo en el Iberostar Tenerife. Precisamente, tras no ser renovado en La Laguna, Suárez «estaba buscando un proyecto como este en el que poder asentarme, trabajar y ganarme mis minutos. Por eso no tuve dudas en venir aquí», exclamaba, después de haber vivido ya en su nueva casa unos primeros días «que están siendo geniales. Tengo la suerte de conocer ya de antes a Pepe y también un poco a Álvaro, y nos han estado hablando un poco sobre la cultura del club, lo que demuestra y lo que hay que hacer. Tengo muchas ganas de conocer a los jugadores que faltan por llegar. Ya estamos haciendo piña y tenemos muchas ganas de vernos pronto todos en Sar, cuando la situación lo permita», proseguía en su puesta de largo.

El ala-pívot menorquín destaca que su amistad con el base Pepe Pozas ha influido para terminar de decidirse, «pero lo que más me ha hecho decantarme ha sido el proyecto, me atraía. Cuando vienes a jugar aquí de visitante ya te das cuenta de la conexión que hay entre los jugadores y la grada. Da gusto. Viendo la cultura e historia del club es un equipo que ya te gusta, aunque no estés jugando aquí». Y, por eso, «cuando tuve la oportunidad, no me lo pensé mucho porque era un proyecto muy atractivo. Tanto Pepe Pozas como Nacho Llovet siempre me han hablado maravillas. Y no solo ellos. Otros compañeros que han tenido la oportunidad de estar aquí, han dicho lo mismo. Por algo será, ¿no?» manifestaba el ex Iberostar Tenerife, ya con ganas de estrenarse con su nueva camiseta.

El jugador, tras sus vacaciones a caballo entre Maó y Ciutadella– donde tiene casa–, explicaba públicamente que tras años ya en la Liga ACB y en diferentes clubes, este año 2020-21 su objetivo era buscar «un sitio donde ser feliz y estar a gusto, trabajando duro y ganándome mis minutos. Quiero afianzarme en un sitio y ser parte de esa familia para darlo todo en la pista teniendo ese sentimiento».

Después de la primera semana de entrenamientos, Álex Suárez explicaba que el tema táctico «todavía no lo hemos tocado en profundidad porque todavía faltan compañeros por llegar. Pero ya estamos en el ritmo. Mi virtud siempre ha sido mi tiro de tres, pero el año pasado, en Tenerife, mi rol era más defensivo, y seguiré dando todo en esa faceta, en la energía defensiva, en cargar el rebote y en todo lo que sea necesario».

Finalmente, preguntado el de Maó por cómo vive un jugador la situación sanitaria actual, el obradoirista detalló que «es complicado. Tuve la suerte de jugar la Fase Final en Valencia y hay que ir día a día, trabajando como si los partidos estuvieran ya al caer. Tenemos que dar lo máximo de nosotros en los entrenamientos para estar en la mejor forma posible y, cuando lleguen los partidos, estar a tope y afrontarlo al máximo», cerró Suárez.

Llega de teórico quinto interior

El director general del Obradoiro, José Luis Mateo, aseguró que Suárez, «viene de teórico quinto interior, si bien luego serán el entrenador y la pista los que terminen concretando los roles». Por la configuración del equipo, «buscábamos sus características de ala-pívot nacional con capacidad para abrir el campo. Viene con ganas de asentarse en un club y aquí va a disponer de esa oportunidad. Entre todos, pero sobre todo empezando por él mismo, tenemos que conseguir ver a ese jugador que pensamos que puede llegar a ser».