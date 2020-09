Llull: «El hambre por ganar no se puede perder nunca»

El jugador menorquín del Real Madrid Sergio Llull, revisó este martes lo que supone un nuevo título con los blancos tras conquistar la Supercopa, elogió la actuación de su compañero Facundo Campazzo, elegido MVP de la competición, y aseguró que mientras vistas los colores blancos «se va a dejar la piel por este escudo» por mucho que se «rumoree con su futuro».

Llull empezó defendiendo a su compañero y destacó el gran rendimiento en Tenerife. «Se está rumoreando mucho sobre el futuro de Campazzo, pero él sigue demostrando cada día que se va a dejar la piel por este escudo siempre que esté aquí. Y eso es de agradecer para nosotros. Le necesitamos», dijo el jugador merengue en declaraciones a la ACB.

Conquista

Preguntado por la conquista de la Supercopa, el mahonés no escondió su felicidad por comenzar la temporada con un título. «Es la sensación del trabajo bien hecho, darlo todo en el campo para poder celebrarlo con tus compañeros. El hambre no se puede perder nunca, siempre quieres repetir esa sensación de satisfacción», añadió.

«Queríamos empezar bien la temporada porque el año pasado no acabamos bien en la burbuja de Valencia y creo que el equipo ahora ha hecho un gran trabajo. Personalmente estoy contento por poder aportar mi granito de arena al equipo, y porque físicamente he respondido bien a partidos exigentes. He trabajado bien en pretemporada y ojalá dure todo el año. Voy a trabajar para que el físico me acompañe y pueda ayudar al equipo», indicó Llull, de 32 años.

Por último, el jugador menorquín dijo estar «muy contento» por «todos y cada uno» de los 20 títulos que ha conquistado con el Real Madrid. «Seguiremos trabajando para seguir sumando más», finalizó Llull.