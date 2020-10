Tarragona, el primer test a domicilio del nuevo Hestia Menorca

Pavelló Municipal El Serrallo. Este es el mítico enclave en el que el Hestia Menorca 2020-21 buscará esta tarde (19h) su primer triunfo lejos del Pavelló Menorca, que sería el segundo de la temporada, en sendos encuentros. La plantilla de Oriol Pagès, con todos sus efectivos de entrada disponibles, viaja esta mañana a tierras catalanas para vérselas ante el siempre regular e incómodo Ibersol CB Tarragona, dirigido por un clásico, el ex jugador, Berni Álvarez.

Hestia y Tarragona llegan inyectados de moral a su cita tras sus victorias en la primera jornada; destacable la de los catalanes, que vencían en Villarrobledo por 65-70. Un equipo en el que es destacable la continuidad del proyecto y de buena parte del plantel del curso anterior, el retorno del ‘killer’ Adrià Duch ( Pardinyes Lleida) y el aderezo de calidad del ala-pívot Kevin Oliveira, internacional por Cabo Verde. Para Pagès, en declaraciones previas para comunicación del club, esta noche en Tarragona, «si queremos llevarnos la victoria, deberemos ser capaces de incomodarlos, que no puedan ejecutar sus situaciones y sistemas con facilidad. Debemos romperles el ‘timing’ de estos sistemas para que no estén cómodos», analiza el técnico. Y al margen de esto, cualquier partido como visitante, «aunque sea sin público o con unos pocos aficionados, siempre es complicado. Otra de las claves está en minimizar los altibajos, normales en el inicio de la temporada, y hemos de intentar de ser constantes cuantos más minutos de los cuarenta de juego, mejor». Y ello ante un rival, advertía ayer Pagès, «con las ideas muy claras, un equipo muy hecho para estar en la segunda jornada de liga y que comete pocos errores. Defensivamente trabajan bien, con unas normas claras y seguro que nos pondrá las cosas difíciles», avisaba. La LEB vuelve al Serrallo después de más de tres años y lo hará esta noche sin público en las gradas, por lo que el Ibersol CBT no tendrá el espaldarazo de sus seguidores en la visita a Tarragona del Hestia. Lo que sí tendrán los jugadores de Berni Álvarez es una inyección de moral, después de la victoria de los moratones en el estreno de la liga en Villarrobledo.