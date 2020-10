Hestia Menorca, todo un ciclón en Tarragona (49-83)

El equipo de Oriol Pagés ofreció ayer una excelente imagen en su visita a la cancha del Ibersol CB Tarragona con un juego rápido y demoledor, pero sobre todo de bloque, moviendo bien el balón para buscar espacios y sin bajando todos a las ayudas defensivas. Un gran partido de equipo que se solventó prácticamente en la primera mitad, que terminaba con 21 puntos ya de ventaja para los baleares. De ahí al final, bastó con no bajar la guardia (49-83).

Hestia Menorca visitaba Tarragona con la ilusión puesta en conseguir su primer triunfo fuera de casa. Y tuvo un inicio esperanzador, con una canasta de Dijkstra y un triple de Moreno que suponía el 0-5. Pero lo cierto es que tras un par de titubeos iniciales, parecía que Ibersol CB Tarragona se ponía las pilas y se metía de lleno en el partido (5-5). Pero duraba poco la alegría en las filas catalanas. La intensidad del juego de los menorquines se imponía con claridad en la pista de El Serrallo y, con un gran juego de equipo y mucho acierto en el tiro exterior, los visitantes firmaban un parcial de 0-10 que abría la primera brecha considerable en el luminoso cuando apenas se habían disputado cuatro minutos de partido (5-15).

Mejoraban sus prestaciones los locales, que conseguían frenar la escapada visitante, aunque no enjugar diferencias (14-24, minuto 6). De ahí al final del cuarto, Hestia supo jugar sus cartas, durmió el partido, se aseguró de no perder balones, cortó las vías de penetración de su rival y firmó un parcial de 0-4 que le permitía entrar en el segundo cuarto con 14 puntos de renta (14-28). Con esa ventaja en el luminoso, el equipo de Oriol Pagés lo tenía claro. Había que arriesgar lo mínimo, mantener el control del balón y, sobre todo, asegurar los lanzamientos y no perder balones para no dar vida al rival. Mientras, los tarraconenses trataban de meter una marcha mas, pero les servía de poco. Aunque el juego se igualó en la pista, eso solo jugaba a favor de los visitantes, que mantenían su renta siempre en torno a los 15 puntos. No quedó ahí la cosa y siete puntos consecutivos de Otegui disparaban a los menorquines hasta el 16- 37 cuando todavía faltaban 7´35 para el descanso.

La maquinaria menorquina funcionaba a la perfección y a falta de 5´31 para el final del segundo cuarto se alcanzaba una máxima ventaja de 23 puntos (18-41), ventaja que se repetiría en varias ocasiones pese a los esfuerzos del equipo local, que solo pudo reducirla en dos puntos al descanso (28-49).

El encuentro estaba encarrilado y solo un desconexión de los visitantes parecía que podía evitar su derrota. No se produjo en el tercer cuarto. Hestia Menorca mantuvo la intensidad, no bajó el ritmo y en ningún momento vio peligrar su ventaja. Ibersol CB Tarragona lo intentaba y ponía toda la carne en el asador, pero en su afán por recortar diferencias y irar hacía el aro contrario dejaba espacios a los baleares, que llegaron a aumentar su ventaja hasta los 26 puntos a falta de 3´53 para el final del cuarto (38-64). Una ventaja que aumentó un poco mas al final del cuarto, con un 40-69 que dejaba el choque visto para sentencia aún a falta de diez minutos por disputarse. No hubo historia en un último cuarto que solo sirvió para que los menorquines aumentasen un poco mas su ventaja ante un rival abatido.