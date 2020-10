Faner, 20 días de baja por fractura de costilla

«Se observa una fractura costal en el décimo arco costal izquierdo». Pese a que no se quería temer lo peor, finalmente los malos presagios se han cumplido y los servicios médicos del TAU Amics de Castelló de la Liga Adecco Oro de baloncesto confirmaron ayer al base de Ciutadella, Joan Faner, que tiene fracturada la décima costilla. O lo que es lo mismo, que el eléctrico director de juego deberá estarse unos 20 días de baja.

Así lo confirmaba ayer mismo a «Es Diari» el propio Faner, entre signos de resignación y restando días, puesto que de la veintena de baja ya ha cumplido diez, por lo que en dos semanas podría estar de vuelta en las pistas de LEB Oro.

Faner recibió un duro golpe en la espalda durante un entrenamiento del TAU Castelló que le dejó prácticamente KO y este pasado fin de semana ya no pudo participar en el holgado triunfo de su equipo en casa ante el Canoe. «La semana pasada la verdad es que me dolía más y en cambio en esta ya noto una progresión considerable», admite Faner. Ya durante los primeros días tras lesionarse Faner tuvo que ser inyectado y todavía pudo jugar contra el Real Murcia «pero luego el dolor no me permitió hacer más y me hicieron las pruebas que han confirmado la fractura», explica el insular, de su primera lesión de «larga duración». «Por suerte ya hago vida normal y sin apenas daño, sin entrenar claro».