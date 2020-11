Estreno triunfal en EBA del Pinta B Es Castell

SANT CUGAT 75

CB ES CASTELL 85

El Pinta B CB Es Castell comenzó la temporada y su periplo histórico en la Liga EBA 2020-21 con un triunfo a domicilio en la cancha Europa Esport Centre del UES Sant Cugat en un encuentro en el que el equipo trabajó duro y mostró buena sintonía, aunque Villalba y Overwater brillaron con luz propia –el último con 38 puntos en su cuenta particular –para superar al conjunto catalán (75-85).

Y eso que las cosas no empezaron bien para los menorquines, que a 1´13 para el final del primer cuarto perdían de siete puntos (14-7), aunque un arreón final de los hombres de Joan Martínez Escala, con triple del propio Overwater y tres tiros libres convertidos por el mallorquín Carrasco, recortaron las diferencias a la mínima expresión (14-13).

Ya en el segundo cuarto en Sant Cugat la maquinaria de los menorquines comenzó a funcionar. A Overwater y Villalba se les calentaron las muñecas y mediado el cuarto los visitantes le habían dado la vuelta al marcador (22-29), lo que empezaba a gustar más al preparador del Pinta B Es Castell. Pero UE Sant Cugat Negre debutaba en su pabellón y apretó los dientes en defensa, secó las internadas de los menorquines y consiguió darle la vuelta al partido, gracias principalmente al acierto de Prior desde la pintura y a dos triples consecutivos de Rodríguez, yéndose al descanso todavía con un punto de ventaja (38-37) y todo por decidir en este estreno en EBA del cuadro del levante insular.

Tras el descanso el encuentro se mantuvo igualado, con alternancias en el luminoso, hasta el minuto 4 (47-47). A partir de ahí el Pinta B CB Es Castell recuperó las buenas sensaciones, reaparecieron Overwter y Villalba y a 2´19 para el final del cuarto los menorquines ganaban de diez puntos (54-64). Pero en la recta final del cuarto el ataque visitante volvía a deshacerse y el equipo no vio aro durante los dos últimos minutos. Mientras, de la mano de Algar, el Sant Cugat recortaba las diferencias (59-64).

El guión se repetía en el inicio del último cuarto y los menorquines se iban de once puntos (59-70). La única diferencia fue que esta vez el conjunto visitante no bajó la guardia, mantuvo la intensidad hasta el final y no dio ya opciones a su rival.

Sin Dani García ni Jan Orfila

Este primer envite del curso para los de Es Castell llegaba sin la presencia de dos de sus veteranos, Dani García y Jan Orfila, aún de recuperación.