Zac Overwater, la sensación en EBA con su primer MVP con el Pinta B

El pívot canadiense de 24 años del Pinta B Es Castell de la Liga EBA, Zac Overwater, vivió este pasado domingo su estreno soñado con la camiseta menorquina, protagonizando un ‘partidazo’ como tarjeta de presentación en la pista del Sant Cugat y que le valió para lograr el MVP de la Liga EBA.

El debut del equipo de Joan Martínez Escala no pudo ser mejor en su estreno de categoría. Victoria fuera de casa (75-85) para los menorquines, liderato del Grupo C-2 y MVP para su nuevo jugador referente: el jugador interior de Canadá. Overwater firmaría en Sant Cugat (38 puntos y 12 rebotes.

En su partido inaugural en EBA el Pinta B ganó gracias a un gran segundo periodo, el dominio del rebote y la actuación estelar del canadiense, quien además de los 38 puntos –con una serie brutal de 17-21 de dos más un triple –capturó 12 rebotes y recibió seis faltas, para un total de 44 puntos de valoración.

Overwater, feliz en Es Castell

El canadiense del Pinta B, en aproximadamente un mes que lleva en la Isla, le «encanta. La Isla es muy hermosa, llena de gente amable y acogedora», dice. El equipo, además, «es genial y no tenemos más que energía positiva», señala, sorprendido por su MVP. «No me lo esperaba en absoluto. Al entrar en juego me centré simplemente en ganar y la victoria del equipo es lo que más me alegra, el MVP es solo una bonificación», agrega.

Un Overwater para el que una de las principales claves de la victoria fue «nuestra energía. Cuando aceleramos el ritmo del juego y comenzamos a presionar, el impulso cambió a nuestro favor y nunca miramos atrás», acaba.