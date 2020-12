Trabajada victoria del Hestia Menorca

Un tercer cuarto espectacular, con un parcial de 10-23, sirvió para que Hestia Menorca acabase con la condición de invicto de Albacete Basket en un encuentro que, hasta ese momento, resultó igualado y de muchas alternativas. A partir de ahí, sin embargo, los menorquines no sufrieron, con un gran trabajo defensivo y manteniendo la intensidad para llevarse un merecido triunfo que llegaría sin Urko Otegui, que tenía problemas físicos. Victoria y liderato provisional tras la derrota del Prat y pendientes del Barça este domingo.

Visitaba Hestia Menorca a un Albacete que llegaba al choque con la condición de invicto como bandera. Los de Oriol Pagès sabían que una derrota en tierras manchegas complicaría su situación en la tabla y trataron de salir concentrados a la pista desde el primer minuto. Sin embargo, no tardaron los baleares en probar en sus propias carnes la solvencia y fuerza de su rival. Así, sufrieron los pitiusos para contener el juego de los locales, aunque lo consiguieron durante los tres primeros minutos (5-4). A partir de ahí, sin embargo, Hestia Menorca comenzó a sufrir. Los locales acabaron encontrando el camino hasta el aro contrario, ajustaron su defensa, movieron el banquillo en busca de soluciones exteriores y consiguieron poco a poco abrir brecha en el marcador para llegar al ecuador del cuarto con cinco puntos de ventaja (11-6). Tenía problemas el equipo de Pagès para llegar al aro contrario y solo Jiménez, con dos canastas, mantenía vivos a los visitantes al final del cuarto (14-10).

El partido se igualó en el inicio del segundo cuarto, con dos equipos que peleaban cada balón e intercambio de canastas que mantenían las diferencias (19-14, minuto 12). Pero, como no, aparecía de nueve Jiménez para firmar cinco puntos consecutivos (triple incluido), y colocar el empate a 19 en el marcador a falta de 7´38 para el descanso. No quedaba ahí la cosa y un triple de Corbacho colocaba a los de Oriol Pagés por delante en el luminoso (19-22, minuto 13). Duraba poco la alegría y Albacete Basket volvía a colocarse por delante (23-22). A partir de ahí, la igualdad y el intercambio de canastas se convertían en protagonistas del encuentro, aunque Hestia Menorca no conseguía llegar al final del cuarto con ventaja y se iba al descanso tres puntos por detrás de su rival (39-36). Dijkstra y un triple de Méndez daban otra vuelta al luminoso en el inicio del tercer cuarto (39-42). Hestia Menorca mandaba ahora en la pista y aunque no acababa de correr a sus anchas, conseguía abrir una pequeña brecha (41-47, minuto 23).

Aguantaba el tipo el equipo de Oriol Pagés que, pese a las embestidas locales, conseguía mantener el control del balón e ir ampliando su ventaja poco a poco para llegar al ecuador del tercer cuarto con una ventaja ya de diez puntos en el marcador (43-53). Hizo la goma Albacete Basket, aunque los baleares recuperaron pronto el control para entrar en el cuarto decisivo con esos diez puntos (49-59).

Quedaba lo más difícil, aguantar las embestidas locales durante los últimos diez minutos de partido. Y lo hizo a la perfección Hestia, manejando su ventaja, manteniendo la intensidad defensiva y sin precipitarse en ningún momento, lo que le llevó finalmente a hacerse con su séptimo triunfo sin sufrir en exceso en este tramo final.