El Pinta B, al ‘poli’ de Maó tras la negativa del Hestia a Bintaufa

El partido de este domingo entre el Pinta B Es Castell y el Esparraguera, correspondiente a la quinta jornada del grupo C-2 de la liga EBA, se disputará finalmente en el Polideportivo Municipal de Maó, como confirmó el club. Debido a las restricciones causadas por la pandemia de la covid-19, el aforo de la zona deportiva Sergio Llull no permite la presencia de todos sus abonados y masa social.

Por ello, tras la negativa del Hestia Menorca a la cesión del Pavelló Bintaufa, el partido se disputará finalmente, en el ‘poli’ de Maó. Desde el CB Es Castell agradecen públicamente a su Ayuntamiento por las gestiones realizadas y a la predisposición del ayuntamiento de Maó, «para ayudarnos en esta situación tan excepcional. Es fundamental la ayuda entre instituciones y clubs, especialmente en estos tiempos tan complicados, para poder desarrollar e implementar los valores que nos transmite el baloncesto», señalaban ayer en la entidad que preside Tomeu Vanrell, en un comunicado colgado en las redes sociales del club del levante insular.

«Nos dijeron que no, ya está»

El presidente del CB Es Castell no quiso valorar la decisión del Bàsquet Menorca. «El comunicado es claro y no queremos polemizar. No tenemos aforo debido a que Menorca está en el Nivel 3 y la situación es excepcional. Solicitamos al Hestia que nos cediera su pista, ya que no tienen partido este fin de semana, nos dijeron que no y finalmente, gracias a las gestiones de nuestro Ayuntamiento y la colaboración del de Maó, podemos ir a jugar al ‘poli’ mahonés», dijo Vanrell.