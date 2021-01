Es Castell, una cita capital para el Pinta B

El Pinta B Es Castell, con la novedad del experimentado base mallorquín Pepe Hidalgo en su roster, y tras un fin de semana sin jornada, reemprende la competición en la tarde de este sábado, con motivo de la visita de El Olivar aragonés (Zona Esportiva Sergio Llull, 18 horas, a puerta cerrada).

La cita, enmarcada en la jornada 7 del C-2 de Liga EBA, como principales atractivos recoge la ambición del equipo menorquín por quebrar un lapso de dos derrotas consecutivas, la evidente trascendencia e importancia del partido a efectos clasificatorios –ganar implicaría un considerable acelerón hacia la permanencia para los de Es Castell, así lo sugiere la naturaleza de la liga, vertebrado bajo calendario de corto recorrido– y por supuesto, calibrar la respuesta del colectivo insular a partir del cambio de cromos auspiciado por la dirección deportiva del club durante la semana en curso, cortando al joven base uruguayo ‘Chino’ Villalba’ para promover la incursión del curtido Pepe Hidalgo.

En ese sentido, los técnicos del club, tanto el entrenador Joan Martínez Escala, como el responsable de la plantilla en los despachos, Dani Sastre, entienden que el grupo precisa de un mayor grado de distribución desde el ‘1’ para poder aprovechar el potencial que atesora tanto en el ‘backcourt’ como en la zona, como también conseguir más timing del que quizá pueda ofrecer un director de juego con apenas 20 años, dotado de unas prestaciones fantásticas pero poco conocedor de la categoría y de lo que en la misma se estila. Sobre la teoría argumental, el cambio en plantilla parece justificado –de hecho, Pepe Hidalgo ha acumulado más años en EBA que cualquier otro exponente del equipo–, pero a partir de este sábado, lo teórico da lugar a lo práctico, que en definitiva será lo que ilustre lo acertado o no de este movimiento, segundo que ha ejecutado el Pinta B Es Castell con la temporada empezada, tras firmar hace un mes al joven ala-pívot Destiny-Osas Gascón, quién por su parte, y curiosamente, tampoco podrá disfrutar hoy de sus primeros minutos, en tanto que se lesionó en su primer entrenamiento en la Isla y todavía no se ha recuperado (si bien ya entrena). El mallorquín Toni Carrasco, aún lastimado, tampoco ‘llega’, y durante la semana ha ‘caído’ el canadiense Zac Overwater, otra baja de lo más sensible en la batería interior del cuadro menorquín.