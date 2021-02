Pitu Jiménez alcanza los 100 partidos con el Hestia Menorca

El base madrileño del Hestia Menorca, Jorge ‘Pitu’ Jiménez Martín (1981), ha alcanzado el centenar de partidos con la elástica del equipo insular. Ocurrió el pasado domingo, y si bien la celebración no pudo ser completa, puesto que el conjunto de Bintaufa facturó su cuarta derrota de la temporada al ceder contra La Roda en Maó (66-73), este último aspecto aflora, en parangón a la importancia del logro, como un detalle menor.

Llegado a la Isla en verano de 2011 para integrar la última versión del extinto Menorca Bàsquet, tras su desaparición un año después, traumática situación que devino luego de conquistar el ascenso deportivo a la ACB, Pitu Jiménez optó por un retiro que al cabo de poco depuso para empezar su contribución, desde las bases, en la reconstrucción del escenario insular, totalmente devastado a raíz de la desaparición de la SAD y por la crisis económica y de jugadores de entonces (incluso el curso 2013 careció de liga local y balear). Sant Lluís, Es Castell... y de nuevo Sant Lluís, para una segunda etapa que significó la génesis del presente Bàsquet Menorca, marco en el que se ha hecho centenario.

Desde cualquier prisma, una figura crucial en la cronología más reciente del baloncesto insular, algo tal vez impensable cuando hace cerca de nueve años este base de formación compartida entre las factorías de Estudiantes y Real Madrid pareció dar por zanjada su carrera. «La verdad es ni me imaginaba ni me planteaba, cuando en verano de 2012 decidí dejarlo, un recorrido como el que he tenido después, ni tampoco era mi objetivo. En esos momentos me retiré y estaba convencido de que el baloncesto se había terminado, pero cuando echo la vista atrás estoy muy contento de lo que llevo encima, de lo conseguido. He formado mi familia, tanto con el baloncesto como en lo personal estoy muy feliz aquí, soy un menorquín más», empieza Pitu al ser interrogado por su centenario y condición de factor capital en el mapa del básquet local.