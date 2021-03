El Pinta B de Es Castell se levanta (72-68)

El Pinta B Es Castell recobró la línea ganadora tras superar, no sin apuros, al UE Sant Cugat que presentó batalla hasta ajustar el marcador a 38 segundos para el final (69-67) que no llegó a más por el acierto de Pepe Hidalgo desde el tiro libre, el que no tuvo Pol Rodríguez para cuestionar el triunfo menorquín.

Victoria trabajada ante un adversario que nunca se salió del encuentro para recuperar buenas sensaciones en un partido que se movió con ventajas cortas de Es Castell mientras los catalanes siempre respondían a los tirones locales.

Los puntos de Bulfoni, Jan Orfila, Cice Mercadal y Eloi Barrasa y las asistencias de Dani García (8) sostuvieron al equipo de Joan Martínez Escala que tuvo dudas en el rebote, principalmente en el primer cuarto donde, además, tampoco estuvo fino en canastas debajo del aro. Al final, triunfo para recuperar sensaciones y aparcar los nervios por las tres derrotas consecutivas (72-68).