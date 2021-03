Volver a ganar y recuperar ritmo, lema del Pinta B

A cuentagotas, el Pinta B Es Castell se va poniendo al día en cuanto a partidos se refiere en su año 1 en la Liga EBA, muy marcado por los estragos de la covid-19. Y la escuadra que dirige Joan Martínez Escala juega este domingo al mediodía (12.30h) en Barcelona y ante el histórico SESE su enésimo encuentro aplazado. Este partido, que podría suponer el regreso a pista ya de Zac Overwater, está marcado en rojo para los insulares, para empezar a atar primero la permanencia y luego mirar hacia arriba.

Este partido le llega al Pinta B tras ganar la semana pasada al Sant Cugat, tras mas de un mes parados. Un SESE cuyo referente es Adrià Codinachs (11p-14va) y el reboteador Gonzalo Vázquez. El alero menorquín, Sergi Llufriu, hablaba ayer de una semana fructífera en cuanto a entrenamientos, «asimilando más y mejor conceptos de juego, cogiendo mejor cada uno los sistemas y en este sentido vamos a mejor», señalaba. Para el jugador del Pinta B, si bien es cierto que ganando hoy no sería matemática al menos la permanencia, «sí que ayudaría en este aspecto y es coger moral, además de ayudar a la clasificación claro. Jugamos sin pensar ni en salvación ni en ascenso. Vamos partido a partido», asegura. Llufriu, amplio conocedor de la Liga EBA, sabe de las virtudes del SESE, «un equipo con jugadores grandes pero que no tiran mucho. Son jóvenes y motivados», avisa, destacando a Codinachs, «jugador a tener en cuenta, máximo anotador y en valoración. Hay que pararlo para que no genere para los demás». Sin embargo, Llufriu piensa en su equipo y, «como siempre, intentar aprovechar a nuestros grandes, sobre todo a Jan, con una ventaja descomunal. Y Tuky desde el exterior».

No esconde el insular que tanto parón en esta Liga, « marca y la motivación se merma. Jugamos ante Sant Cugat y hacía un mes y medio pero el técnico intenta tenemos con la chispa. No es fácil pero al menos podemos jugar, nos afecta a todos».