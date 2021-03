El Sese desactiva al Pinta B Es Castell

El Pinta B CB Es Castell sucumbió en Barcelona ante el Mcnteam Sese, en el encuentro correspondiente a la jornada nueve que fue aplazado en su día a causa del protocolo anti-covid. Los menorquines no pudieron doblegar a un rival mucho más efectivo de cara al aro, que marcó siempre el ritmo del partido y que apenas dejó maniobrar a los hombres de Joan Martínez Escala, que firmaron por añadidura su derrota más dura desde que el proyecto debutó en Liga EBA.

El equipo balear aguantó el tipo durante los primeros cinco minutos de partido (5-3), en los que consiguió que su defensa hiciera daño a los locales. Pero los catalanes consiguieron, a base de posesiones largas y efectivos estáticos, romper esa defensa en la segunda mitad del cuarto y abrir una brecha que fue decisiva (19-7). Y es que, con semejante desventaja en el marcador, en el segundo cuarto los menorquines se vieron obligados a asumir mas riesgos en ataque. Overwater, el mejor del Pinta B Es Castell en la matinal de ayer, asumió el mando y acercó al equipo a 9 puntos (23-14, minuto 12), pero el partido se convirtió en un corre calles y ahí los locales, mas acertados en el rebote y en los lanzamientos, tuvieron todas las de ganar, ampliando su ventaja hasta los 21 puntos al descanso (47-26).

Ya en la segunda mitad, el buen trabajo defensivo, la continua presencia atacante de Overwater y el acierto exterior de Cice Mercadal volvieron a dar vida a un Pinta B Es Castell que no se rendía y que a falta de 2´24 para el final del tercer cuarto había recortado las distancias a solo 10 puntos en su contra (52-42). Pero los catalanes cambiaron la marcha y apareció Sall para liderar un parcial de 8-0 que volvía a poner las cosas muy cuesta arriba para los visitantes (60-42, final del tercer cuarto).

No hubo reacción en el último cuarto. Con el equipo cansado, física y mentalmente, los menorquines se hundieron ante el vendaval de juego ofensivo del conjunto catalán, que no levantó nunca el pie del acelerador y no dejó el más mínimo margen para que el equipo de Es Castell repitiera una reacción similar a la del tercer periodo.

Al contrario, pues la ventaja local no paró de crecer hasta situarse por encima de los treinta puntos (91-58, final). Con esta derrota, el Pinta B Es Castell, es quinto clasificado, con un récord de 4-4 y acumula un total de ocho partidos disputados -le queda todavía uno pendiente, pues son nueve las jornadas que se han celebrado en el C-2 de Liga EBA.