Javi García al timón del Hestia Menorca, de momento

«Esta semana dirige al equipo Javi García Panizo y el sábado en el partido ante Albacete será él quien se sentará en el banquillo». Con esta contundencia, el director deportivo del Hestia Menorca, Miki Ortiz, confirmaba que, de momento, el hasta ahora ayudante del cesado Oriol Pagès, coge las riendas del equipo de LEB Plata, segundo clasificado, por detrás del Barça. De hecho, García Panizo ya ejerció de ‘primero’ el lunes, tras ser destituido el preparador catalán, y ayer ya volvió a ponerse al frente.

En palabras de Ortiz, no sin antes reconocer que se está sondeando el complicado mercado de entrenadores, desde el Bàsquet Menorca, «en estos momentos no es la principal prioridad encontrar a un nuevo entrenador. Hemos pedido a Javi García si podíamos contar con él y ha aceptado, esto es lo único seguro», advertía el dirigente deportivo de un Hestia que no descarta incluso «que acabemos la temporada con él de entrenador».