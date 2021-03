Un nuevo ciclo para el Hestia Menorca

El Hestia Menorca, paralelamente a su incursión en lo que destaca como el tramo final y por tanto más decisivo de la fase regular de LEB Plata, inaugura este sábado con motivo de la visita del Albacete Basket (Pavelló Menorca, 19 horas) un nuevo ciclo, puesto que así lo precipita la ascensión al cargo de primer entrenador de Javi García Panizo como reemplazo de Oriol Pagès, destituido a inicios de la presente semana, «por una cuestión de sensaciones y de falta de alegría», entre otros motivos, según relataron desde el entorno del club insular a este diario, y luego de haber amontonado una racha de tres derrotas en cuatro partidos, si bien el equipo mantiene el segundo lugar y con ello intactas sus posibilidades de alcanzar en buena disposición las eliminatorias de ascenso.

El viraje auspiciado en las entrañas del proyecto para atajar una crisis también de índole institucional con el despido de Pagès no permite concebir otra lectura que no sea la de que nos encontramos en el albor de una nueva etapa en Bintaufa. Si la misma se prolongará en el tiempo desataviándose de la sensación de provisionalidad que ahora mismo desprende, o por contra quedará grabada como una mera situación de interinidad para dar paso a otro técnico en un futuro no lejano, lo dictaminará la respuesta que el preparador vizcaíno sea capaz de ofrecer y los resultados que consiga por añadidura –o el dar con un rostro que convenza en el club para un planteamiento de largo recorrido y la economía pueda respaldar esa apuesta.