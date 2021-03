Derrota del Hestia Menorca con polémica (65-66)

Una acción polémica en el último suspiro privó al Hestia Menorca de recuperar las sensaciones positivas este sábado en un encuentro con alternativas frente al Albacete Basket en el debut de Javi García Panizo en el banquillo isleño. Un tapón de Nakidjim a un tiro de Pitu Jiménez, que los colegiados dieron por bueno ante las protestas de los menorquines, sirvió para cerrar un encuentro a impulsos y donde el Hestia llegó a enjugar hasta 12 puntos de desventaja en un mal primer tiempo en el que el equipo de David Varela hizo muchas cosas bien. La reacción del Hestia, partiendo desde la defensa y el acierto que no tuvo en los dos primeros cuartos, llevó a remontar el marcador para entrar con opciones de triunfo al final resuelto con esa jugada que los colegiados validaron (65-66).

El conjunto manchego salió fuerte, anotando desde el perímetro mientras el cuadro menorquín no encontraba el aro ni lograba hacer daño por dentro. Un 2-11 obligó a Javi García a detener el partido, desventaja que agrandó Bouzan con otro triple a 3 minutos para el final. El Hestia reaccionó con parcial de 8-0 para equilibrar la cita al cierre (10-16).

No se alteró el guión en el segundo acto. Albacete seguía intenso en defensa y acertado en el lanzamiento y el partido seguía a impulsos; los locales estirando el marcador y el Hestia recortando por momentos. Del 10-21 tras un triple de Mejías, se pasó al 21-25 tras dos de Julio De Asís y nuevo despegue rival (21-33) ante el desacierto menorquín (3 de 19 triples y 11 pérdidas) llegando al descanso con un preocupante 25-36.

El arranque del tercer acto cambió el duelo. Menorca defendió cómo no había hecho, Hernández y Guebert cargaron en ataque para desarbolar al Albacete que se veía superado por primera vez en el electrónico (39-37) tras una canasta de Xavi que colocaba un 11-1. Eran los mejores momentos del Hestia que alcanzaba su máxima renta tras una canasta de Diatta (46-40). Los visitantes, que no veían aro, sacaron gran partido a una antideportiva a Xavi Hernández para volver a ponerse por delante con un 0-9 tras triple de Bouzan llegando al final con todo en el aire (50-52). Los de Javi García entraron con buen pie en el último cuarto con un 8-0 de salida para colocarse 58-52 a 7’35. A partir de aquí, ambos equipos sufrieron un apagón en ataque -tres minutos sin anotar- siendo Albacete Basket quien dio primero para limar diferencias y ponerse por delante a dos minutos (60-61). Mínima ventaja local pero un 2+1 de Nakidjim tras cargar el rebote ofensivo puso el 62-64. Erró Menorca su ataque y Víctor Aguilar anotaba dos tiros libres que parecían dejar sentenciado el choque, 62-66 a 24 segundos. Corbacho convirtió un triple 65-66 con 20 segundos y el Hestia forzó la pérdida para tener balón para vencer a un rival directo que se llevó el triunfo en esa última acción que los colegiados dieron por buena cuando no parecía legal. Dura y polémica derrota para el Hestia.