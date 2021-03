Javi Zamora desentraña su libro de estilo

De planta imponente, trato cordial, verbo rico y claro, del que se vale para proyectar un discurso tan coherente como seductor –asimismo avalado por su interesante trayecto, que a pesar de su juventud incluye dirección como ‘primero’ en ACB en el histórico y entrañable Estudiantes–, Javi Zamora Pedreira (Madrid, 1984) ya piensa y siente en clave Hestia Menorca. En su presentación oficial, ocurrida a mediodía de este jueves en las instalaciones de Bintaufa, el nuevo entrenador del equipo insular desentrañó su manual de uso, las líneas maestras que intentará implantar, desarrollar y pragmatizar en Maó con el objeto de materializar el fin mayor; el ascenso a LEB Oro. Ilusión, pasión, competitividad, trabajo, alegría, afán de victoria, compromiso... son algunos de los conceptos que enumera y analiza Zamora, y que a continuación revisamos como los sustentos básicos sobre los que se vertebra su particular decálogo.

Objetivo

La finalidad del Hestia Menorca, entiende Zamora, debe ser «luchar por el ascenso a LEB Oro». «Esa responsabilidad es con la que voy a trabajar cada día, con el objetivo de subir», refiere el técnico madrileño, que dice haberse encontrado «con un equipo con mucho talento, experiencia y recursos». «El proyecto del club, con tanta gente que trabaja por él y por su funcionamiento, reclama que el objetivo deba ser ascender a LEB Oro, y con esa responsabilidad voy a trabajar cada día, con el objetivo de subir», abunda Zamora, consciente en cualquier caso de que la LEB Plata es una «competición interesante, con una mezcla de gente joven y de jugadores con experiencia. Equipos filiales que le dan mucho talento y juventud a la categoría, y luego gente de un gran trayectoria y nivel, como hay algunos casos en nuestro equipo u otros».

Ilusión

Zamora asegura que a su llegada ha dado con un equipo «enfadado y un poquito triste, es el ‘feeling’ que ahora transmitía», lo que, considera, delata «compromiso». «Cuando un equipo está enfadado y sufre es porque le preocupa que las cosas no marchen como desea; ahora se trata de intentar transformar esa frustración en ilusión. El equipo empezó muy bien, desprendió sensaciones muy positivas, pero a la que se encontró con algunas piedras en el camino, el equipo se hizo pequeño, no por un hecho concreto sino por varios factores, pero a nivel táctico me he encontrado un conjunto muy bien trabajado, creo que es honesto decirlo, a lo que mi labor será ayudar a intentar cambiar la mentalidad, contribuir a intentar jugar con más alegría y a recuperar la confianza de cara al playoff», repasa el técnico del Hestia Menorca.