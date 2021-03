El Hestia Menorca se atasca en El Prat (78-58)

CB PRAT 78

HESTIA MENORCA 58

El Hestia Menorca llegaba a tierras barcelonesas para disputar el encuentro aplazado ante el CB Prat, correspondiente a la jornada 19. Lo hacía con la moral alta tras haber estrenado técnico con victoria en la pasada jornada. Pero Javi Zamora no pudo repetir gesta en su segundo encuentro en el banquillo pitiuso y ayer su equipo cayó tras un encuentro en el que fue siempre a remolque en el marcador. No solo eso, si no que no consiguieron en ningún momento disputarle el partido a los locales, que se sintieron muy cómodos en todo momento ante un rival completamente atascado en ataque.

Los menorquines buscaban la segunda plaza ayer en El Prat del Llobregat. Para ello, debían derrotar a su rival, con el que llegaban igualados a 15 victorias, pero tras colocar el 0-2 en el marcador y tras unos pocos minutos de relativa igualdad (6-4, minuto 4), los visitantes se descolgaron. CB Prat reajustó su defensa, apretó los dientes en ataque e imprimió un ritmo endiablado al partido. Hestia Menorca lo intentó todo, pero no conseguía controlar el balón y tras casi tres minutos sin anotar veía como su rival abría una brecha de 13 puntos (17-4). Otegui rompía la sequía de los baleares, que en los últimos tres minutos del cuarto mejoraron sus prestaciones y consiguieron incluso reducir un poco las diferencias (22-13).

Duraba poco la alegría y en el inicio del segundo cuarto Menorca volvía a atascarse por completo. La intensidad defensiva de los locales y sus propios errores en el lanzamiento condenaban a los de Javi Zamora, que en la primera mitad del cuarto encajaban un parcial de 10-2 que elevaba la renta local hasta los 17 puntos (32-15). Moreno y un triple de Guebert daban esperanza a los baleares, pero lo cierto era que el equipo era incapaz de maniobrar con comodidad ni de frenar a los locales, solo lo conseguían en pequeños lapsus de tiempo, pero en cuanto CB Prat le veía asomar las orejas al lobo, metía de nuevo la directa y se iba de nuevo en el luminoso. Se desesperaban los menorquines, que se iban al descanso con 14 puntos de desventaja y malas sensaciones (41-27).

Las cosas no cambiaron en el tercer cuarto. Cierto es que Menorca, o cierta relajación local, había conseguido que CB Prat corriese menos, pero no supo aprovecharlo. Los menorquines seguían sin encarar el aro contrario con garantías, realizaban tiros muy forzados y poco a poco se iban dejando llevar por las prisas, cometiendo errores tanto en ataque como en defensa que le daban mas vida a los locales. Mientras, CB Prat se relajaba lo justo, jugando con el reloj y el marcador, dosificando, pero sin dejar que los pitiusos se acercasen en el marcador (47-31, minuto 25).

Las cosas empeoraron en la segunda mitad del cuarto, en la que Hestia Menorca solo fue capaz de anotar tres puntos ante un rival que, aunque había levantado el pie del acelerador, firmaba otros diez y entraba en el último cuarto con 25 puntos de renta y el encuentro decidido (59-34).

No hubo sorpresas en los últimos diez minutos y aunque Hestia Menorca peleó hasta el final por intentar, al menos, maquillar el resultado, lo cierto es que CB Prat continuó marcando los tiempos del partido y jugando a sus anchas, aunque los de Javier Zamora redujeron mínimamente las diferencias al final (78-58).