Arranca la lucha por la LEB Oro, con el Hestia confinado

La disputa del último encuentro de la Liga Regular en la noche del miércoles terminó de dibujar el cuadro de playoff en una Liga LEB Plata que estrenará esta temporada sistema de competición. Un camino que da comienzo este fin de semana, con catorce equipos implicados en una ronda de octavos de final y un total de siete billetes en juego para unos cuartos de final a los que se unirá el equipo que no logre imponerse en la Final por la primera plaza de ascenso, entre Barça B y Justisti ISB. Así, la competición buscará a los cuatro equipos semifinalistas que se enfrentarán en dos eliminatorias en las que los vencedores lograrán las dos plazas de ascenso a la Liga LEB Oro.

La ida se disputa mañana sábado, 24 de abril, mientras que la vuelta se celebrará el sábado, 1 de mayo, con los siguientes compromisos: Enerparking Navarra (8º) vs Grupo Alega Cantabria (2º); CB Pardinyes (7º) vs Zornotza ST (3º); Gran Canaria (6º) vs Reina Yogur Clavijo (4º); Fund. Globalcaja La Roda (5º) vs CAT&Rest Clínica Ponferrada (5º); Albacete Basket (4º) vs CB Marbella (6º) y CB Prat (2º) vs Innova Chef (8ª).

Círculo Gijón-Hestia Menorca

Al mismo tiempo, desde la Federación Española de Baloncesto tienen pendiente aún poner día y hora a la eliminatoria entre el Hestia y el Círculo Gijón, aplazada de momento por el brote de diez positivos en la disciplina menorquinista. En principio, a falta de confirmación oficial de la propia FEB y todo totalmente supeditado al mejor de los escenarios de recuperación del Hestia Menorca, la ida se produciría en Gijón el 8 de mayo, cuando el resto disputarán ya la vuelta. En su caso, esta se celebraría en Maó ya el 12 de mayo (miércoles), la semana ya de la segunda ronda; una fecha que también debe confirmar la FEB pero que ya se habría acordado, según las redes sociales del club gijonés. Este sería en el mejor de los casos, cuando la plantilla que dirige Javier Zamora, tras realizarse con éxito de negativos las pruebas PCR, empezara a ejercitarse en pista, los primeros días de mayo.

Mientras tanto, en Gijón, máxima expectación; el Ayuntamiento acogió la presentación de los playoff de ascenso a la LEB Oro en los que participará el Círculo Gijón ante el Hestia Menorca. Al acto asistieron Nacho Galán, entrenador del conjunto negrillo, junto a Robert Swift y Alo Marín, jugadores del equipo gijonés.