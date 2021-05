El Hestia Menorca vence claramente a domicilio en Gijón (70-84)

Olvidado el tema covid-19 el Hestia Menorca venció este sábado a domicilio en Gijón de forma bastante clara 70-84 y toma una suculenta ventaja ante un Círculo Gijón Baloncesto que aguantó bien durante el primer periodo, pero que se vio claramente superado tras el paso por los vestuarios. Una gran segunda parte de Pitu Jiménez, en cuanto a puntos y dirección de juego, catapultó al equipo de Javier Zamora, que llegó a ponerse +21 y que pese a la reacción local en el cuarto periodo terminó el encuentro con un gran resultado en su vuelta a las pistas.

Sin estar demasiado acertado el Hestia comenzó mejor que su rival y se colocó 0-4 en el minuto dos tras un mate de Gubert pero los asturianos reaccionaron y en apenas un minuto le dieron las vuelta al luminoso gracias a dos triples de Portález (8-4). Las primeras rotaciones visitantes sirvieron para que Moreno inaugurara el casillero de triples menorquines, por dos veces, y para que acto seguido se uniera Xavi, con otro más (8-13 superado el ecuador).

Los dos equipos mostraban muchas dudas en ataque y las pérdidas no eran pocas pero hasta el momento habían encontrado consuelo en el tiro de tres y eso salvaba sus estadísticas ofensivas. Sin embargo de ahí a la conclusión el panorama no mejoraría nada y sin acierto desde el perímetro el electrónico apenas se movería. Al final 14-15. Mucho más entonados estuvieron los dos quintetos en un segundo cuarto que comenzó con un bonito intercambio de golpes que no deshacía la igualdad en el marcador (20-20 en el dos). De Assis y Moreno o Portález y Lucas volvieron a encestar de tres pero ahora ambos mostraban mayores recursos ofensivos y el Hestia además se mostraba solvente desde el tiro libre pero todo siguió muy ajustado (28-27).

En la segunda parte del periodo las defensas fueron mejores pero el local Marín anotó dos triples más y minimizaba el conseguido por Moreno, por lo que de nuevo nadie fue capaz de tomar ventaja y se llegó al tramo final con todo por decidir (35-34). El juego prosiguió impreciso y el marcador bailaba a uno y otro lado (35-39) tras el primer triple anotado de Corbacho pero previo al paso por los vestuarios nadie salió vencedor (39-39).

A la vuelta de los vestuarios la igualdad se mantuvo inalterable durante los primeros compases pero la entrada a pista de Pitu Jiménez revolucionó el choque decantándolo de lado visitante por (47-48). Un parcial demodelor de 0-13 con 9 puntos en estos minutos para el veterano organizador del juego menorquín, que anotó pero también asistió varias veces para el triple liberado, supusieron un 47-61 en apenas tres minutos. A partir de ahí los asturianos sufrieron muchísimo e imprecisos mostraron más dudas y nervios que nunca. El Hestia lo aprovechó para jugar inteligente y terminar el cuarto con una renta que dejaba el partido y casi la eliminatoria, muy de cara (54-69).

Un triple de Corbacho suponía una máxima de +18 que dejaba al Gijón contra las cuerdas. Los de Nacho Galán todavía cedieron más (58-79 en el tres) pero apretaron los dientes y con un parcial de 9-0 rebajaban el castigo y se metían en la eliminatoria. El partido pasó entonces a ser una guerra de guerrillas, con mucho contacto físico y dura pelea por cada balón; pero el Menorca había recuperado las sensaciones defensivas y supo jugar a ese otro baloncesto, manteniendo la distancia en torno a los diez puntos en todo momento (70-82 a falta de un minuto). En los últimos segundos Pitu supo calmar al equipo y no habría sorpresas de última hora (70-84). Toca rematar en Maó.