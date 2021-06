«Tenemos que igualar la dureza del Barça»

El base menorquín del Real Madrid Sergio Llull (Maó, 1987) ha asegurado que está «perfecto» para poder ayudar al equipo en el primer partido de la final de la Liga Endesa de hoy domingo (18.30 horas) ante el Barça, un equipo «muy físico y muy agresivo» ante el que será imprescindible «intentar igualar esa dureza».

«Lo que nos ha llevado hasta aquí es el gen competitivo del equipo. Cuando peor estaban las cosas, este equipo saca su carácter, con ganas de hacer las cosas bien y con ganas de seguir ganando», declaró en la rueda de prensa previa al primer partido de la final, celebrada ayer en la capital.

En este sentido, el mahonés, que buscará su séptimo cetro ACB en su décima final con el Madrid, recordó que «llegar a una final es algo muy importante y que hay que valorar siempre», y más en un curso marcado por las dificultades impuestas por la pandemia de coronavirus. «No ha sido una temporada fácil, estamos muy contentos de estar en esta final, pero todavía no hemos hecho nada», advirtió el mejor deportista menorquín de la historia. Además, el excanterano de La Salle Maó explicó que está «perfecto para ayudar al equipo», después de regresar tras sus molestias en el último partido ante Valencia Basket.

«No fue ningún sacrificio, era una final, a poco que estés bien hay que echar una mano. Odio estar lesionado, en los últimos tiempos lo he estado demasiado. No me gusta ver los partidos desde la barrera», expresó.

Sobre la final, el base madridista aseguró que está «muy igualada», ya que se enfrentan «dos muy buenos equipos con puntos fuertes y menos fuertes». «En una final de este calibre influye un poco todo; lo táctico, cómo llega el equipo, los pequeños detalles son importantísimos... Somos conscientes de que el Barça es un equipo muy físico, muy agresivo, y vamos a intentar igualar esa dureza y no dar ni un paso atrás», apuntó

Pau

Llull también habló del estado de forma de su compañero de selección Pau Gasol, con el que se volverá a ver las caras en la cancha. «Pau parece un chaval, está a un nivel altísimo, en este playoff ha demostrado su liderazgo, el gen competitivo que les aporta», subrayó. Por último, Llull se mostró muy contento por que el público haya regresado a los pabellones. «Me alegro mucho. El baloncesto es un deporte de sensaciones y de sentimientos. Es un paso adelante hacia la normalidad. Lo primordial es la salud de todo el mundo y esperemos que todo vaya mejorando lo más rápido posible», concluyó el base menorquín del Real Madrid.