Javier Zamora continúa como entrenador del Hestia Menorca

Javier Zamora seguirá como técnico de Hestia Menorca. El entrenador madrileño y el club han alcanzado un acuerdo por el que se «permitirá profundizar en el proyecto deportivo y social del Hestia Menorca las próximas cuatro temporadas». Zamora ejercerá las funciones de primer entrenador y se implicará en el proyecto deportivo y social del club.

Zamora (Madrid, 1984) se incorporó como ténico del Hestia el pasado mes de marzo, en sustitución de Oriol Pagès.

«Continuar en Menorca supone un reto muy importante en mi carrera y una satisfacción enorme. Significa también una responsabilidad muy grande para devolver al club la confianza que ha depositado en mí para dirigir el ambicioso proyecto que han trazado. Para mí es un desafío apasionante poder dar continuidad al trabajo que he iniciado en este tramo final de temporada, todo lo que he visto en el club me hace ser muy optimista y tener la convicción de que todo lo que proyectamos dará sus frutos», ha manifestado Javier Zamora.

El técnico madrileño explica que sentirse muy alineado con la filosofía del club y con las personas que lo forman, los valores de Hestia, lo ilusionante del proyecto y la confianza depositada en él han motivado su decisión de continuar. «Además, en la Isla me he sentido como en casa desde el primer día, he conocido personas maravillosas y una afición con un amor por el baloncesto increíble. Me gustaría devolver con trabajo, compromiso y honestidad todo lo que Menorca me ha dado», concluye.

Por parte del Club, su director general Miki Ortiz, ha expresado su satisfacción por contar con Zamora las próximas cuatro temporadas. «Cuando fichamos a Javier Zamora pensábamos que reunía todos los requisitos para hacernos crecer en lo deportivo y lo social. Las semanas que ha estado al frente del equipo nos reafirmaron en esta convicción. Sus cualidades, su profesionalidad y su implicación convierten a Javi en un valioso aliado en el proyecto que hemos diseñado para los próximos años del Hestia Menorca. Contar con él, la Fundación Hestia, el resto de patrocinadores y nuestra masa social nos permite encarar las próximas temporadas con optimismo», remarca Ortiz.