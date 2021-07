Xavi Hernández no renueva con el Hestia Menorca

El jugador menorquín Xavi Hernández no seguirá vistiendo la elástica del Hestia Menorca después de tres temporadas. El canterano del CD Alcázar ha querido despedirse del club y de los aficionados mediante las redes sociales. "Querida Menorca, ha llegado el momento de separar caminos después de tres años muy felices. Al club solo tengo cariño para darles, me dieron la oportunidad de regresar a 'mi roqueta' y así poder disfrutar el baloncesto de la manera en que se ha hecho en Bintaufa. Y ambos, por ahora, hemos entendido que habíamos de dar un paso al lado para seguir progresando. Podría nombrar a muchas personas pero no acabaría nunca, así que lo que os voy a decir es que he intentado devolver toda esta confianza y afecto de la mejor forma que he podido, comprometido en cuerpo y alma con esta entidad. A la afición, no olvidéis que sois una pieza fundamental en este proyecto, os merecéis cualquiera de los éxitos que seguro que están por venir. Nunca dejéis de rugir, y de llevar al equipo en volandas como habéis hecho una y tantas veces. Esto no es un adiós, es un hasta pronto Menorca es mi hogar al igual que ya lo es también el Hestia Menorca. Gracias por todo".

El jugador de Maó ha promediado durante la temporada 2020-2021 6,8 puntos por partido con un 50,7% en tiros de dos y un 36,4% en tiros de tres, repartiendo más de 2 asistencias por encuentro y un total de 8,9 de valoración en los 30 partidos jugados. Hernández empezó debutando en la Liga LEB Plata en la temporada 2014-2015 de la mano del Lucentum Alicante, equipo donde estuvo militando durante dos años. Posteriormente, en la 16-17, jugó en el CB Tarragona, para luego trasladarse al Aquimisa Laboratorios-Queso Zamorano, año en el que promedió mejores números, con 11,8 de valoración. En 2018, Xavi Hernández fichó por el Hestia Menorca, club de su isla donde ha jugado hasta esta temporada con un total de 86 partidos oficiales a sus espaldas. El club menorquín lo despedía así, ?Xavi Hernández no continuará la próxima temporada en el Hestia Menorca. Te deseamos suerte y ventura en tus nuevos retos profesionales. Aquí siempre será tu casa?.