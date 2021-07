Javier ‘Tukky’ Bulfoni: «El objetivo debe ser intentar jugar la fase de ascenso»

Javier ‘Tukky’ Bulfoni, el jugador eterno, cumplirá un segundo año en el Pinta B Es Castell. Junto al escolta argentino naturalizado italiano, cuyas credenciales exhiben un recorrido sin parangón entre cuantos jugadores en activo actualmente radican y actúan en Menorca, charlamos de su reciente renovación con el club del Este insular, revisamos la brillante campaña que precedió este nuevo acuerdo y abordamos su lado más personal, el que no se aprecia en la pista, pero a su vez de incidencia directa en el gran rendimiento que ofrece sobre la misma; también su experiencia vital en una Isla por la que se deshace en elogios tiene espacio en nuestro rato compartido con un deportista ejemplar y una personalidad muy marcada y singular.

Un año más en la Isla y en Es Castell, de lo que se deduce que está a gusto en Menorca.

-Sí, la verdad es que me siento muy a gusto. Más o menos lo que tenía pensado, se está dando. Un lugar súper tranquilo, y bueno, volver a reencontrarme con gente conocida, así que realmente estoy muy, muy contento de poder seguir un año más.

Su estado de forma es envidiable, su rendimiento ha destacado por excelente, es obvio que le queda recorrido, ¿se ve mucho tiempo jugando? A su edad, lo habitual ya no es jugar...

-... lo habitual es no jugar. Pero tampoco lo habitual es estar tan bien físicamente como es mi caso. Y bueno, voy año a año. Trataré de jugar el mayor tiempo posible, mientras pueda. A veces lo más difícil es el aspecto mental, psicológicamente a veces te cansas, pero ahora me lo tomo de otra forma, intento disfrutar, divertirme. No todos pueden, casi con 45 años, jugar a este nivel. Este año tengo uno más y cuando acabe la temporada veremos. Si me quieren seguiré, si no, me iré a otro lado.