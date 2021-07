Aina Ayuso Bagur ficha por el Campus Promete de Liga Endesa

La base internacional menorquina Aina Ayuso Bagur vuelve a cambiar de aires y esta próxima temporada 2021-22 en la Liga Endesa de baloncesto femenino completará la posición de base que organizará el ataque del Campus Promete de Logroño, tras su vinculación con el Casademont Zaragoza. Ayuso Bagur, nacida en Barcelona el 1999 y de madre ciutadellenca, llega a La Rioja como un fichaje muy deseado y para aportar al equipo su visión de juego, intensidad y juego vertical y directo, «apoyado en un físico envidiable y en una gran técnica individual», como señalan en su nuevo club. Recientemente seleccionada en el draft de la WNBA por Los Ángeles Sparks en el número 34, se formó en Segle XXI y, pese a su juventud, goza ya de seis años de experiencia en FEB.

Ayuso Bagur disputó la pasada campaña en el Casademont Zaragoza de Liga Endesa aportando unos dígitos de 3.9 puntos, 2.7 rebotes ,1.9 asistencias y 1 recuperación, en 19:35 minutos de media por encuentro, con un total de 30 encuentros disputados, compartiendo puesto de base con Julie Vanloo. Dejó claras evidencias de su capacidad para organizar y liderar al equipo, que es lo que buscan en la ciutadellenca en el Campus Preferente.

La base de 175 cm y 21 años, tras un año en la NCAA estadounidense con la universidad top Oregon Ducks, volvía a España para jugar en LF Endesa con el Snatt´s Femení Sant Adrià en la temporada 2018-19 dejando destellos de su gran talento en su estreno en la máxima categoría española, a las órdenes de su nuevo técnico. Dicha temporada la terminaría reforzando al Barça CBS en la Fase de Ascenso.

La temporada 2019-20 Ayuso Bagur firmaría por Mann Filter, equipo en el que promedió 5.9 puntos y 3.2 asistencias en 27 minutos, con Casademont Zaragoza (club ACB) tomando las riendas del proyecto en LF Endesa. Ayuso, poco después de anunciarse su nuevo destino en la Liga Femenina 1, declaraba para la entidad riojana que está deseando «llegar a Logroño, conocer al equipo y empezar a entrenar juntas», señaló.

César Aneas, próximo entrenador de la directora de juego internacional, se mostraba «inmensamente feliz de volver a trabajar con una jugadora con la que ya coincidí en Sant Adrià y que ha sido nuestra primera opción en la posición de base cuando salimos a buscar al mercado», reconocía en las redes sociales del club el ‘coach’. También explicó Aneas que Aina Bagur es una jugadora joven, «con una tremenda proyección y estamos seguros de que va a seguir creciendo y desarrollando todo su talento durante la temporada, liderando el equipo desde la posición de base», analizaba, feliz. David Martín, también técnico, apuesta por que esta temporada va a ser el año de su consolidación en Liga Femenina, su draft en la WNBA habla de una de las jugadoras jóvenes de mayor recorrido en el baloncesto Nacional. «César la conoce y la va a hacer crecer al máximo. Disfrutemos de ella».

La WNBA «no es una opción ahora»

La base, hija del exjugador ACB Josep Maria Ayuso, que jugó en el Manresa y Tenerife, explicaba recientemente en el diario 'El Periódico' que la WNBA no es una opción de momento. «Ahora mismo no es un escenario real para mí jugar en la WNBA. Ellos te escogen para tener tus derechos, por si alguna vez juegas allí», cuenta Ayuso, consciente de que el año que pasó en EEUU en la Universidad de Oregón la puso en el punto de mira. «Para mí fue una gran experiencia, que me ayudó mucho en todos los sentidos y que repetiría seguro. Jugar en la WNBA sería increíble, aunque nunca en la vida me lo había planteado», remarcó en el rotativo catalán.