Oriol Pagès está de vuelta, al banquillo de Boscos

Cuatro meses después de ser destituido como técnico del Hestia Menorca de la LEB Plata, el técnico catalán residente en Ciutadella, Oriol Pagès, vuelve a los banquillos y lo hará para dirigir el equipo júnior masculino del Club Bàsquet Boscos; estos últimos años, una de las mejores plantillas de la categoría en Menorca. Pagès, cesado en Bintaufa tras coger el proyecto desde su fundación en 2017, reconocía este viernes a «Es Diari» su fichaje gualdo.

«Lo que me anima a aceptar el reto de Boscos es que tras un período de cuatro años en el Bàsquet Menorca, sentía que por un lado necesitaba descansar y por otro, formarme y crecer como entrenador y eso te lo da tener tiempo. El júnior de Boscos me permite tener este tiempo para formarme y para la familia, con dos hijos». El basket, «te absorbe mucho y merecen que les preste el tiempo que requieren», piensa en voz alta. En plena etapa de formación, pese a su experiencia ya en los banquillos –incluso en el del Barça de la Liga ACB–, dice Pagès que estos conocimientos que pueda adquirir, «es bueno ponerlos en practica y con este júnior será posible; que aprendan de mí y yo de ellos», señala, feliz por el hecho de poder tener un equipo de un club «histórico, de la ciudad de donde me siento; un bonito reto».

Pagès, pese a vivir de primera mano ya la ilusión que se intenta recupera en el Boscos, admite que aún «no estoy muy ‘metido’ en el basket insular, he estado bastante desconectado estos años pero sí detecto, sobre todo con su presidente, Siscu Faner, mucha ilusión y ganas de hacer crecer el club y muchas ganas de involucrar el máximo de gente de Ciutadella y que todos puedan hacer básquet».