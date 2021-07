El Hestia Menorca ficha al escolta Pablo González Longarela

El Hestia Menorca ha anunciado el fichaje de Pablo González Longarela (2001). El escolta, formado en la cantera del Movistar Estudiantes, jugó la pasada temporada en el filial de Liga EBA que ha conseguido el ascenso a LEB Plata, promediando en liga regular 16.7 puntos y 4.4 rebotes para 16.8 de valoración.

El entrenador del Hestia Menorca, Javier Zamora destaca que “Pablo es un jugador joven (sub 21), con un físico muy potente para jugar en la posición de escolta y que se caracteriza por su facilidad para anotar y por su inteligencia. Personalmente, tiene una gran capacidad de liderazgo, es entrañable y de esas personas que llena el vestuario de alegría. Viene también de la cantera de Estudiantes y ha sido seleccionado para formar parte de la U20 este verano”.

Por su parte, González Longarela asegura que tiene “muchas ganas de ir a Menorca, conocer la Isla y a la gente de allí”. El escolta valora su incorporación como “una gran oportunidad para desarrollarme como jugador y dar un pasito adelante en mi carrera. Me he decidido por Menorca porque es un gran proyecto, voy a poder mejorar mucho y he sentido que apostaban por mi desarrollo como jugador dándome la oportunidad de no dejar de lado mis estudios”

Finalmente, el ya jugador del Hestia Menorca tiene sus expectativas puestas en “formar un buen equipo, poderle aportar lo que la afición y el entrenador esperan de mí y de pasarlo bien jugando, y que eso nos traiga muchas victorias”.