Diego Alderete, nuevo fichaje del Hestia Menorca

El alero Diego Alderete Díaz (2000) es la última incorporación del Hestia Menorca para la próxima temporada. Procedente de la cantera del Movistar Estudiantes, equipo con el que debutó en la ACB, ha jugado la última temporada cedido entre CB Clavijo y Aquimisa Carbajosa de la LEB Plata. En la última temporada ha promediado 11,8 puntos y 8,5 rebotes, para valorar 17,6.

El jugador ha explicado que «para mi, ir a Menorca supone un paso más en mi carrera, en mi trayectoria, un club de los grandes, que va a ascender y que tiene un proyecto para ello. Por eso, en parte, me decidí por ir a Menorca, aparte de que a Javier Zamora le conozco ya de antes, bastante tiempo. El proyecto del club me gustó bastante y eso hizo que me decantara por Menorca, donde espero hacer un buen año y dejarlo todo en la pista».

Por su parte, el técnico Javier Zamora ha destacado que «Diego será un jugador muy importante para nosotros por su talento, su carácter, su versatilidad y por su gran corazón. Viene de una cantera de élite y, pese a su juventud (sub 22), tiene una dilatada experiencia. Ha sido internacional en varias categorías, estuvo en el primer equipo de Estudiantes durante meses llegando a debutar contra Baskonia y ha demostrado ya grandes presentaciones en la liga durante sus cesiones en Clavijo y Carbajosa».

Para el entrenador del Hestia Menorca, Alderete «será un jugador fundamental. Estoy tremendamente feliz de poder seguir trabajando a su lado después de tantos años juntos. Es un gran tirador, con capacidad para jugar también de espaldas al aro y con un instinto para el rebote y un juego sin balón extraordinarios. Uno de esos jugadores que todo entrenador quiere en su equipo y un verdadero ejemplo dentro y fuera de la pista».

Con las renovaciones de Jorge Jiménez y Raül Timoner, y los fichajes de Tamayo, González Longarela y Alderete, Zamora avanza en la configuración del Hestia Menorca 2021-2022 con la vista puesta en la pretemporada cuyo inicio está previsto para finales del mes de agosto.