Ester Sintes, a Liga Femenina 2 de baloncesto

El Asisa Alhaurín de la Torre de Málaga logró esta temporada el preciado ascenso a la Liga Femenina 2 para este próximo curso 2021-22 después de conseguir su pleno de victorias en el grupo B de la Fase de Ascenso que se disputó en el Pabellón Blas Infante de la propia localidad alhaurina. Y una parte muy importante del éxito del equipo que dirigía Francis Tomé la tuvo la exterior menorquina Ester Sintes, una mahonesa de 28 años totalmente consagrada en Málaga y en la Primera Nacional Femenina y que ahora dará el salto a la Liga Femenina 2. El Asisa Alhaurín de la Torre firmó una gran campaña en Primera que desembocó en la fase final por el ascenso en la que las alhaurinas de Ester Sintes no dejaron escapar la ocasión para regresar a la LF2, categoría en la que ya estuvo muy cerca la jugadora de Maó durante su anterior periplo en el Club Bàsquet Lleida catalán.

Llevaba unos años Sintes tuteando la Liga Femenina 2 y la ha logrado en Málaga, tras un gran año en los personal y en lo colectivo. Componente antes del CB Lleida, con el que llegó incluso a disputar el All Stars, y dejando atrás su calvario de lesiones –entre los años 2014 a 2017 –, la de Maó renueva en el Asisa Alhaurín, conscientes en su club que Sintes debe tener un papel importante en LF2.

Una jugadora feliz

La menorquina no ocultaba su felicidad por el ascenso con su equipo. «Será mi debut en LF2 y estoy muy ilusionada para poder empezar esta nueva temporada y vivir la experiencia en una categoría superior», señala a este diario. Personalmente Sintes espera «poder mejorar como jugadora y exigirme el cien por cien, no solo a nivel del juego sino también a nivel mental y espiritual». Piensa la insular que muchas veces «la mente nos juega malas pasadas y por eso no rendimos a nuestro máximo; un aspecto que no se entrena y pienso que es de los más importantes», analiza Sintes, quien además, profesionalmente, es entrenadora personal. «Este año gracias a Dios hemos tenido y tendremos un psicólogo que nos ayuda mucho en esta aspecto y personalmente he encontrado mucha mejora en mi rendimiento», subraya.

Recuerda Sintes que este año se introduce la categoría LF Challenge, lo que permite que más clubes puedan jugar en LF2 «y el nivel competitivo no sea tan elevado, lo que nos ayudará a poder estar en esta categoría, más competitiva que la Primera Nacional pero no del nivel de la Challenge», cierra.