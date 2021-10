El Hestia quiere el «mejor ambiente» para un Bintaufa ‘pre-covid’

Bintaufa recupera la normalidad. O cuanto menos, lo más próximo a ello en los actuales tiempos de covid, puesto que el hogar del Hestia Menorca, con motivo de la segunda jornada de la conferencia Este de LEB Plata, que este domingo enfrenta en el recinto mahonés al equipo que dirige Javi Zamora con el Safir Fruits Alginet (12 horas), estará en disposición de acoger, y en función de lo permitido por la normativa sanitaria, algo más de 4.000 personas (el 80% del aforo del Pavelló).

Desde principios del mes de marzo de 2020 (año y medio ha discurrido desde entonces), que la cancha insular, por causa de la pandemia y de las determinaciones que esta ocasionó a nivel de afluencia de aficionados a los espectáculos deportivos por parte de las autoridades, no se habilitaba para cobijar tan elevada cifra de asistentes, lo que genera un sentir de «satisfacción» en el club, en tanto que el Hestia Menorca podrá estrenar la temporada 2022 como local (el debut liguero ocurrió el sábado previo con una laboriosa victoria en pista del Albacete, 67-70) arropado por una cantidad de espectadores muy por encima del millar y medio ‘raspado’ del que, en el mejor de los escenarios, pudo disfrutar a lo largo de toda la campaña anterior (y es que, tras cancelarse la temporada 2020 en mitad de curso, la campaña 2021 de LEB Plata transcurrió absolutamente condicionada por las restricciones de aforom, siendo en algunos encuentros el límite apenas 200 personas).

«Estamos contentos, es un poco el partido que marca la vuelta a la normalidad. No se podrá comer en el Pavelló, y la mascarilla seguirá siendo obligatoria, pero contar con el 80% del espacio de la grada disponible para la gente, y sin distancias entre asientos, supone un gran paso hacia la normalidad», reflexionan desde el Hestia Menorca.

En el club, con el propósito de promover el mejor ambiente posible en la grada, se ha cursado invitación a la totalidad de equipos de cantera de los clubs, sin excepción, de la Isla (y una de las formaciones del Boscos de Ciutadella, mostrará sus capacidades en las detenciones y descanso del partido).

Asimismo, el club ha ofertado a sus abonados –cuya campaña de captación todavía está en marcha– la posibilidad de escoger la distribución de asientos pre-covid, pues quedan atrás los estrictos protocolos del curso previo, y ha activado de nuevo la propuesta ‘Som Coolinquiet’, destinada a los jóvenes aficionados de toda la Isla que quieran acudir a Bintaufa por un módico precio en el desplazamiento en autobús –desde afuera de Maó.

«Queremos que sea un partido muy visto», insisten en ese orden desde Bintaufa, donde ansían gozar de un ambiente que se aproxime a la foto «de antes» de la pandemia.

Cabe recordar que el partido se celebra el domingo a mediodía (12 horas), día y franja horaria no habitual para el Hestia Menorca cuando actúa de local, lo que sin embargo se ajusta a «una petición del Alginet». En ese sentido, desde Bintaufa explican que «siempre que no nos perjudique, no ponemos reparo a las solicitudes de nuestros rivales», ya que el club, en consonancia a la línea mantenida desde que tras el verano de 2018 se instaló en LEB Plata, tendrá por costumbre jugar el sábado a las 20 horas sus citas como local en Maó (aunque curiosamente, el siguiente partido en Bintaufa, contra el filial del Valencia Basket, el día 30 en el marco de la jornada 4, también apunta a alterar su horario y en principio está programado para las 19 horas).ia.

Corbacho

Por último, desde Bintaufa informaron en la tarde de ayer de que la salida de Berto Corbacho del club todavía se encuentra en proceso de negociación, lo que en ningún caso es vinculante con las operaciones que al margen del mallorquín el Hestia Menorca pueda llevar a término para cubrir su baja. Pero en principio, y salvo novedad en las próximas horas, el Hestia Menorca contará con once jugadores disponibles para medir fuerzas con el Alginet. El primer partido como local del curso 2022, y el primero que se aproxime, en cuanto a asistencia, a los tiempos pre-covid.