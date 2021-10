El Hestia Menorca quiere vencer de nuevo en casa, ante el Valencia

‘Partidazo’ a priori el que espera este sábado (19 horas) a la parroquia menorquina en Bintaufa. Se enfrentan por vez primera en la Isla el Hestia Menorca frente al Valencia Basket; uno de los favoritos a estar en la cúspide de la LEB Plata a final de temporada, ante un filial ACB. O lo que es lo mismo, cara a cara dos estilos de juego muy parecidos, con un juego alegre, decidido, abierto e intenso. Y dos estructuras de plantilla parejas: jóvenes, atléticas y cargadas de talento. Y además, tanto menorquines como valencianos llegan de perder sus respectivos encuentros.

Choque muy esperado para la escuadra de Javier Zamora, ilusionada en seguir haciendo del Pavelló Menorca el histórico fortín que siempre ha sido y de recuperar el sendero de la victoria, tras perder su primer partido en Cartagena. Enfrente tendrán hoy a un conjunto valenciano que se presenta con el grueso que consiguió el ascenso, con los bases Guillem Ferrando y Alejandro Ortega; los escoltas Alejandro Bellver, Freds Bagatskis y Diego Rivas; los aleros Millán Jiménez y Rafa Vila y el ala-pívot Juan Hierrezuelo. Ferrando y Jiménez llegan de una gran temporada, siendo convocados incluso para el Mundial sub19 de Letonia con la Selección Española, precisamente a las órdenes de Zamora.

A la cantera se les suman Alejandro Rivas, que vuelve a la Ciudad del Turia para vivir su segundo ciclo en Valencia Basket tras pasar una temporada en el Palmer Alma Mediterránea Palma de LEB Oro. El ala-pívot cumplirá así su cuarta campaña en el club. Y para completar el juego interior se incorporaron al equipo los pívots, Oskars Hernández y Gonzalo Bressan. El nacional llegó desde Units Pel Bàsquet Gandia de EBA donde promedió 10,2 puntos y 7,8 rebotes. Y el argentino con pasaporte italiano aterrizó del Covirán Granada de LEB Oro, equipo con el que alternó con La Zubia de EBA. Con este último hizo la campaña pasada una media de 11,6 puntos y 7 rebotes.

Javi Zamora

En la previa del partido de esta noche, el técnico local madrileño señaló que su equipo llega bien a la cita, «tras una semana buena de entrenamientos, preparándose bien el equipo, pese a algún ‘problemilla’ físico que hemos tenido estos días», reconocía Zamora. «Llegamos con ganas de enfrentarnos por vez primera en la historia del club al Valencia Basket». El ‘coach’ ex Estudiantes habló y avisó del rival, pese a todavía no conocer la victoria. «Se trata de un rival joven, con mucho corazón y muy bien trabajado. Con mucho ritmo y que no escatima en esfuerzos», analizaba el preparador, presentándose a Bintaufa, en principio, un Valencia de un baloncesto «muy atrevido y dinámico», dijo de una plantilla incluso más joven que la del Hestia Menorca.

Un partido, para Zamora, «muy bonito de ver, de mucho talento los dos y espero que nos podamos llevar el triunfo. Compartimos una filosofía de juego y ritmo elevado, intenso y valiente, generando ventajas rápidas para liberar situaciones de juego fáciles. Tocará imponer el ritmo que nos interese, que no se vuelva loco y con una segunda marcha, para decidir cada ataque que nos interese».

El preparador cree que toca pensar en ellos, más que en el rival. «Tenemos mucho que mejorar en defensa y ataque y espero ir creciendo, haciendo nuestro trabajo», abundaba, viendo a sus chicos «recuperados de la derrota pero seguro vendrán más, somos jóvenes. Hay grandes proyectos en LEB Plata y toca trabajar sin perturbar la dinámica. No podemos ganar todo y estamos preparados para asumir lo que sea. Y sí tengo ganas de oír Bintaufa y su calor. Debe ser un fortín pero no será nada sencillo».