El Pinta B Es Castell sucumbe ante el Salou

CB SALOU 92

PINTA B ES CASTELL 71

El Pinta B CB Es Castell, que no termina de cogerle el ritmo a la competición, cayó de forma clara ayer a mediodía en feudo del Brisasol - CB Salou, en un partido en el que los hombres de Gino Rovellada fueron capaces de competir hasta el descanso, pero que en el reinicio cedieron un parcial al cuadro local de 23-4 que decidió el resultado mucho antes del final.

El choque comenzó muy igualado y con mucha actividad desde el triple (5-4; 13-10), hasta que la superioridad del Salou en el rebote empezó a marcar distancias (17-10), lo que no fue a más gracias a la aportación de Jan Orfila (31-24, primer cuarto). En el segundo acto Es Castell tuvo muy claro que no podía encajar tanto y se aplicó en defensa dejando a su rival sin anotar durante los tres primeros minutos. Pero los menorquines no estuvieron muy finos en ataque (33-29 en el 7´), su rival tomó aire desde el triple (46-37 a falta de 1:25), pero el equipo insular volvió a recuperar (46-42, descanso).

En el reinicio, los catalanes volvieron a apretar y a los visitantes no les importó entrar en el intercambio de golpes pues hubo acierto desde el triple, hasta de un Bulfoni poco activo ayer (52-50 a los dos minutos). Pero la lógica anterior señalaba que ese no era el camino y en los siguientes minutos al Salou le bastó con ajustarse en defensa y acertar desde el perímetro para sentenciar por la vía rápida con un duro parcial de 23-4 que haría irrelevante un último cuarto donde se vio una nueva máxima (81-59) y que acabaría en 92-71.