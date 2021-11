Agustí Sans, un talento sin freno

Agustí Sans Valls (Maó, 1995) disfruta de nuevo del y con el baloncesto. El notable base menorquín, después de una complicada temporada previa en LEB Oro, en Lleida, su hogar deportivo a lo largo del último bienio, se ha convertido en uno de los rostros prominentes del Grupo Alega Cantabria, de los conjuntos más pujantes de LEB Plata y equipo a su vez susceptible de poder convertirse en potencial rival del Hestia Menorca en la fase por el ascenso.

Una plaza que ha heredado la masa y afición del viejo Lobos, con legado ACB por eso, de arraigada tradición baloncestística y con el horizonte inmediato fijado en el ingreso en la categoría superior. En suma, un enclave con similitudes en relación a la Isla, y un lugar perfecto para que el talentoso ‘1-2’ mahonés forjado en las factorías de Alcázar y Joventut de Badalona exhiba y desarrolle su extenso pliego de virtudes.

«Me encuentro bien en Cantabria, y muy contento en el club. Tenemos un buen equipo y existe mucha ilusión en torno al proyecto; la finalidad es estar arriba e intentar ascender a LEB Oro», explica Sans, cuyo discurso respalda la trayectoria que hasta el momento ha delineado el Cantabria, segundo clasificado de la conferencia Oeste (4-1, su récord).

«Salvo el partido del Gijón, que en principio no deberíamos haber perdido (66-65), en el resto de partidos hemos estado bien, aunque esto es muy largo y se trata de seguir trabajando para continuar ganando partidos y llegar a los playoffs en la mejor situación», abunda Sans, que tras cinco partidos con el conjunto montañés, e intangibles de gran valor al margen, presenta unos promedios por partido de 8 puntos, 2.6 rebotes, 3.4 asistencias (el mejor de su equipo) y cerca de once créditos de valoración (el tercero del Cantabria, solo por detrás del esloveno Mirza Bulic, uno de los ‘totem’ del torneo, y Ale Marín).

Nivel

Además, a Sans, que dejó la liga en 2015, luego de ascender con el Prat a LEB Oro para asentarse en la segunda liga del país (en la que completó un sexenio ininterrumpido), le ha «sorprendido el nivel de la liga», indica. «Después de algunos años en LEB Oro, no me esperaba tanto nivel en LEB Plata. Hay muchos equipos con aspiraciones y mucho equilibrio, no sabría decirte a estas alturas los equipos que estarán arriba con seguridad, la igualdad es máxima, hay dos-tres equipos que destacan, pero cada rival puede ganarte y queda mucho camino por delante», observa el exterior menorquín.Aparcando los estrictamente deportivo, Sans admite que el perfil de club, de proyecto, impulsado por el Grupo Alega es «parecido, tiene similitudes, con el de Menorca».

El club, hasta hace dos años alojado en Santander, efectuó el tránsito inverso al que en su día realizó el extinto Lobos Cantabria, y reside ahora en Torrelavega, a 27 kilómetros de la capital cántabra. «Aquí hay mucha afición e historia, la ciudad respira baloncesto, cada vez más gente viene al pabellón», relata el jugador de Maó, convencido también de que a la progresión deportiva le será implícita un mayor respaldo del sector empresarial cántabro.

«Las empresas ayudan y seguro que ayudarán más si el club va a más, es un proyecto de futuro, de largo recorrido, la gente tiene ganas de subir y el equipo está diseñado para llegar a LEB Oro; evidentemente es pronto todavía, pero tenemos equipo para competir, se trata de alcanzar una línea de regularidad y solidez, si lo conseguimos, estaremos allí, luchando con los mejores», revisa Sans, para quien además su futuro está directamente relacionado con el éxito del proyecto. No en vano, en virtud del acuerdo que rubricó en verano con el Cantabria, su renovación para la próxima temporada «será automática» en caso de ascenso, desvela el jugador, que gustaría de «estar vinculado a este proyecto muchos años, significaría que las cosas se están haciendo bien», precisa.

Desde la distancia, tanto por su condición de menorquín como por la posibilidad de enfrentarse en la postemporada, Sans sigue el discurrir del Hestia Menorca en la conferencia Este, y al que también considera «un firme candidato al ascenso». «Otros equipos como Cartagena, Benicarló o La Roda también cuentan con plantillas importantes, pero hay que esperar como evoluciona la temporada para definir candidatos», analiza al respecto.

Por último, preguntamos a Sans sobre si en algún momento del pasado mercado estival estuvo en órbita del Hestia Menorca, o si mantuvo algún contacto con Bintaufa. «No, la verdad es que no», admite el director de juego insular, feliz en cualquier caso con su radiante presente al norte del país.

«Quería un objetivo diferente, después de lo difícil que fue el año pasado, con el Lleida, quería tener minutos, pelear por estar arriba, coger confianza y disfrutar, además de vivir en un sitio como Cantabria, muy agradable y acogedor», sentencia Agustí Sans, y es que en su caso, siempre acaba prevaleciendo la calidad de un talento sin freno. Un base de lujo para un proyecto de altas miras.