Biel Torres Camps (Marratxí, 1989) seguirá una temporada más en el Pinta B Es Castell. El ala-pívot mallorquín y el club que preside Tomeu Vanrell han suscrito un acuerdo, que hoy lunes será público, a partir del que club y jugador prolongan su vinculación de cara al curso 2022-23, tercero que cumplirá el club menorquín en Liga EBA, segundo con Biel Torres en sus filas.

Jugador aguerrido e intenso a la par que talentoso, tremendamente eficaz en los aledaños del aro, dotado de un sentido innato para el rebote, provisto de carisma y capacidad de liderazgo, además de asegurar para el colectivo tal pliego de virtudes, con la renovación de Biel Torres el Pinta B Es Castell concede continuidad a su ejemplar más valorado durante la temporada anterior (19.3 créditos por partido), a su segundo mejor anotador (casi 15 puntos por cita en 2022) y su más productivo reboteador (9 capturas por encuentro).

Satisfecho

Un continuismo que colma a la dirección deportiva del club menorquín, como también al jugador, «contento» por seguir en Es Castell, «mi mejor opción», indica. «Aquí hay muy buen grupo, el año pasado es cierto que no empezamos bien, ni a nivel de resultados ni de vestuario, pero poco a poco el equipo fue corrigiendo algunos aspectos y terminamos muy bien; la idea es mantener esa línea la próxima temporada», reflexiona el jugador mallorquín al ser preguntado por su decisión de seguir en la Isla y en el Pinta B Es Castell. Otro factor que Biel Torres pone de relieve, por lo que aporta al grupo en general y a su propio juego en particular, es la presencia de Gino Rovellada en la banda. «Es un entrenador que no marca mucho a los jugadores, no impone roles cerrados sino que nos da mucha libertad para jugar y a mí personalmente eso me beneficia, me siento muy cómodo en la pista y creo que también beneficia al equipo; además, (Gino) supo gestionar bien los cambios que hubo en el equipo a media temporada», analiza el jugador mallorquín, cuyo promedio de minutos durante la campaña anterior rebasó los 30 por partido.

Para la próxima temporada, Biel reitera que «la intención es mantener la inercia con la que terminamos la anterior», y precisa, a nivel de objetivos, «que lo primero, por la experiencia que tengo, es asegurar la permanencia». «Y a partir de ahí, sí, intentar mejorar la posición del año anterior y a todo lo que venga, no le haremos ningún ‘feo’; y también es fundamental conservar el ‘buen rollo’ y disfrutar».

Asimismo, Biel Torres advierte que el Pinta B Es Castell, «donde se siente muy a gusto», no limita exclusivamente su proyección y afán por crecer al rectángulo de juego. «Es Castell es un club joven, que está haciendo las cosas muy bien, y se trata de que el equipo avance y que la entidad pueda crecer a nivel de cantera, gane más presencia, mueva una masa social mayor a nivel de pueblo y también, poco a poco, en sus alrededores», enumera y sentencia el exMVP de la liga, totalmente implicado y comprometido para ser, un año más, uno de los referentes del Pinta B Es Castell.