Poco ha tardado el joven base de Ciutadella, Oriol Aguilera, en encontrar equipo de cara a la próxima campaña 2022-23 y tras haber sido una de las sensaciones del notable curso protagonizado por el Pinta B Es Castell de Gino Rovellada en la Liga EBA. Aguilera confirmaba ayer que el próximo año militará en el Club Bàsquet Vic-Universitat de Vic, donde compaginará entrenamientos y competición entre su potente equipo de Copa Catalunya y el Liga EBA. El ciutadellenc ha decidido trasladarse a Catalunya por temas académicos y ahí, en un club de enorme tradición baloncestística, podrá seguir creciendo como jugador, después de completar una notable temporada en Es Castell, con minutos de calidad en pista.

Oriol Aguilera, por tanto, defenderá el año próximo la elástica del club de la capital de la comarca de Osona, en un rápido acuerdo tras su paso en el Pinta B Es Castell. Ayer mismo el propio director de juego menorquín mostraba su satisfacción. «Estoy contento, me ilusiona poder jugar con el CB Vic; creo que es un club serio, donde se hace muy buen trabajo, tanto en categorías de formación como en los diferentes séniors que tienen», señala el ciutadellenc. Del mismo modo, «me están poniendo las cosas fáciles para empezar a hacer camino y seguir creciendo. Sé que no será fácil compaginar vida deportiva con los estudios y más fuera de Menorca pero creo que desde el club harán que me sea más fácil».

En cuanto a lo que cree que podrá aportar Aguilera al Vic de Copa Catalunya y Liga EBA, dice que «el tiempo lo dirá. Lo que sí puedo decir es que me ilusiona, puesto que la manera y la propuesta de juego que tienen ellos como filosofía de club es muy similar a la mía, lo que hará que me sienta a gusto y que tenga su confianza para demostrar mi juego. Una cosa llevará a la otra», piensa el exPinta B, muy feliz por la oportunidad en Es Castell. «Estoy muy agradecido por lo que han hecho por mí, he crecido como jugador y me llevo un gran aprendizaje y una madurez en el juego muy grande», admite, lamentando el insular que, «por motivos de estudios, los caminos se tengan que separar a día de hoy».

Con un protagonismo ya importante este pasado curso de la mano de Gino Rovellada, Aguilera se ve seguro de sí mismo para jugar en el EBA del CB Vic-Universitat de Vic. «Sí, me veo jugando y compitiendo en EBA perfectamente, una liga donde el año anterior, a pesar de que me costó coger minutos, cuando éstos llegaron hice partidos buenos y muy buenos momentos, ayudando siempre al equipo a ser mejor», cerraba.