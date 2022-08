Menorca no tan solo exporta jugadores y jugadoras de gran talento en las grandes ligas españolas y en alguno de los mejores clubes de España. También entrenadores, como es el caso, entre otros, del joven técnico de Ciutadella, Miquel Ametller, quien este año 2022-23 vivirá su segundo curso en la cantera del Bàsquet Girona, cuyo primer equipo ha ascendido a la Liga ACB, de la mano de su presidente y jugador, el ex NBA, Marc Gasol. Ametller, quien anteriormente militó en el cuerpo técnico del CEB Girona– club que absorbió el Bàsquet Girona–, dirigirá este curso el Cadete Preferente de primer año, un equipo de primera línea en la máxima categoría de Catalunya. Una gran plantilla, con dos incorporaciones del FC Barcelona incluso este año. «Vivir este año la vuelta de Marc Gasol, conocerlo y vivir el ascenso a la Liga ACB desde dentro ha sido una gran experiencia», reconoce Ametller, todavía en Ciutadella, a «Es Diari».

El joven ‘coach’ menorquín entrenó primero en la Isla, de los 16 a los 18 años, de ayudante con su padre en el CB Ciutadella y gracias a Jordi Capó, que le propuso entrenar; «momento en el que me salió la vena de entrenador», subraya. Después marchó a Girona a estudiar y entró en el CEB, «donde crecí como entrenador y quienes me potenciaron y dieron oportunidades, hasta hace un año, que el Bàsquet Girona nos absorbió», señala Ametller, el curso pasado, ayudante del Júnior Preferente, «donde he aprendido mucho, además de entrenar un Cadete Interterritorial, acabando quintos de Catalunya».