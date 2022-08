El superyate «The Wellesley» navega todavía este jueves por aguas de Menorca. En él viaja Dwyane Wade exjugador de la NBA que está disfrutando de unas lujosas vacaciones por el Mediterráneo en compañía de su familia y amigos. Juegos en alta mar, cenas temáticas vestidos de Versace y una carísima botella de champagne Salon en la mesa... este es el día a estival del que ha sido uno de los mejores jugadores de la liga norteamericana.

La llegada del superyate ' The Wellesley' este martes al puerto de Maó. | Foto: José Barber

Alquilar el «The Wellesley» con el que realiza su particular #wadeworldtour2022 le cuesta 230.000 euros semanales, pero a la vista de las imágenes que comparte en sus redes sociales le está sacando todo el partido a la experiencia. Eso no le impide, no obstante, pasear como un turista más por las calles de Maó. Ciudad a la que llegaba este martes después de recorrer el litoral mallorquín.

Dwyane Wade no ha dudado en hacerse fotos con los fans que le han reconocido al tiempo que destaca la tranquilidad que ha encontrado en Menorca. Así lo comenta en este video que captó nada más subirse a uno de los miradores del puerto de Maó.

Wade, que jugó 16 años en la NBA y fue tres veces campeón, logró ser MVP de las finales en 2006 y mejor anotador de la liga en 2009. Además, en 2008 se colgó el oro olímpico, como integrante de la selección de Estados Unidos. Hasta Menorca ha llegado acompañado por su mujer, la actriz Gabrielle Union, y la hija que tienen en común.