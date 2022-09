La selección española de baloncesto también derrumbó el muro de las semifinales del Eurobasket, al vencer a por 91-96 a la de Alemania en Berlín, con un estelar Lorenzo Brown (29 puntos y 6 asistencias), y luchará el próximo domingo por la medalla de oro contra Francia, que este mismo viernes no tuvo piedad de Polonia (54-95). Ni las 14.073 almas del Mercedes-Benz Arena en contra, ni la exhibición del base Dennis Schroeder (30 puntos y 8 asistencias) pudieron con el equipo nacional, que volvió a mostrar su mejor versión defensiva en el último cuarto, cuando decidió el partido con un parcial de 20-31.

Porque la estrella de España es el juego en equipo, impulsada por la pizarra mágica de Sergio Scariolo. Contra Alemania sobresalió Lorenzo Brown, que también fue el héroe en los octavos de final contra Lituania, pero los once jugadores que participaron aportaron algo en los minutos en los que estuvieron encima del parqué. Pese al ambiente ensordecedor del pabellón, España no se empequeñeció en un frenético primer cuarto. Fue, eso sí, un intercambio de canastas en el que brillaron los dos mejores jugadores de cada equipo.

Willy Hernangómez (16 puntos) castigaba a los anfitriones en la pintura; Schroeder movía los hilos del ataque alemán. Ambos anotaron 9 puntos tras los primeros 10 minutos, bien secundados en ataque por Lorenzo Brown, desde el perímetro español, y Daniel Theis en la zona alemana, que firmó la mejor jugada del primer cuarto con un 'alley-oop' trazado por el '17' germano. Pero, aun así, España fue capaz de frenar con una defensa incómoda para exteriores como Franz Wagner en el primer cuarto, lo que le permitió gozar de una ventaja de 6 puntos gracias a una 'bombita' y un triple de Darío Brizuela en el último minuto, que fueron respondidos por el equipo alemán con otro triple sobre la bocina de Maodo Lo (24-27).

Solo empezar el segundo periodo emergió el 'factor' Rudy Fernández. El capitán se inventó dos triples consecutivos que dieron aire a su equipo (24-33, min.33), que aguantó las embestidas de su rival hasta que despertó, de nuevo, la estrella alemana. Schroeder se echó a su selección a la espalda con triples, asistencias e intensidad defensiva. En 1 minuto y 20 segundos, Alemania encadenaba un parcial de 14-0 (46-41, min.28). En dichos 80 segundos fatídicos, le penalizó a la campeona una falta antideportiva de Brown, que Alemania aprovechó para ganar confianza desde el perímetro con un triple de Obst.

Pidió tiempo muerto Scariolo y en la siguiente jugada Lorenzo Brown anotó un triple (46-43). Pero el ciclón alemán, con su juego físico y agresivo en ataque, hacía enloquecer al público con un triple de Andreas Obst, que acabó con 9 puntos el primer tiempo, diez menos que Schroeder (19 puntos y 5 asistencias en la primera parte), fundamental para que su equipo llegara al descanso con ventaja (51-46). En la reanudación, pareció que Alemania ponía la sexta marcha con un parcial de 4-0 con el que se ponía nueve puntos arriba (55-46). Pero el talento exterior de Lorenzo Brown apareció con un triple y una bandeja, que impulsó a España encadenar un parcial de 2-15 completado por un 2+1 Alberto Díaz y otro triple de Willy (57-61, min.25).

Fue entonces cuando Alemania volvió a apretar las tuercas en defensa y a controlar el rebote. Schroeder y Wagner, desaparecido en el primer tiempo, edificaron otro parcial abultado, este vez de 10-0, para comandar el partido con comodidad a 1 minuto y 39 (71-71) para el final del tercer periodo. Sin embargo, España no abajó los brazos y sobrevivió antes del último acto con cinco puntos consecutivos de Garuba y Brown, que no le quemaba el balón (71-65). La campeona del mundo entró mejor al último cuarto. Alberto Díaz, que no faltó a su cita con una defensa intensa a Schroeder y anotando en momentos de necesidad (10 puntos), y el omnipresente Lorenzo Brown mantenían las opciones de España, que con un triple de Juancho Hernangómez igualaba el encuentro a 6 minutos y 27 segundos para que pitara la bocina final (77-77). La selección nacional tenía confianza en su plan. Garuba y Juancho encadenaron dos jugadas de pizarra magistrales en la pintura, a lo que se sumó un triple de Brown, respondiendo otro de Obst.

A 3 minutos y 31 segundos para que acabara el partido, España dominaba por seis puntos (80-86) y echó el cerrojo. Schroeder no anotó y Theis no acertó en opciones claras bajo el aro. Lorenzo Brown desde la línea de tiros libres a 36 segundos para el final (80-88) acercaba a la selección a la victoria. Alemania no se dio por vencida con los triples de Obst y Maodo Lo, pero España se aseguró la decimoséptima medalla consecutiva en un Europeo con un mate de Juancho Hernangómez la último segundo (91-96). El mejor final para un grupo que, antes del inicio del campeonato, pocos confiaban en que lucharía por el oro. El domingo (20:30 horas) quiere seguir haciendo historia contra Francia. La gesta ya es memorable.

Ficha técnica:

91 - Alemania (24+27+20+20): Schroeder (30), Obst (15), Wagner (15), Theis (10), Voigtmann (2) -cinco inicial-, Giffey (-), Lo (9), Thiemann (6), Weiler-Babb (4), Wohlafrart-Bottermann (-).

96 - España (27+19+19+31): Brown (29), Jaime Fernández (-), López-Arostegui (7), Pradilla (4), Willy Hernangómez (16) -cinco inicial-, Brizuela (5), Alberto Díaz (10), R.Fernández (6), Garuba (4), Juancho Hernangómez (13) y Sebas Saiz (2).

Árbitros: Ademir Zurapovic (Bosnia y Herzegovina), Boris Krejic (Eslovenia) y Kerem Baki (Turquía). Eliminados: Alberto Díaz (min.40).

Incindencias: segundo partido de las semifinales del Europeo disputado en el Mercedes-Benz Arena ante 14.073 espectadores.