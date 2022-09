Jorge ‘Pitu’ Jiménez Martín (1981) dice adiós. El base madrileño, que impondrá el broche definitivo a su carrera como jugador profesional en la jornada final del Trofeu AON Illes Balears, este domingo en Bintaufa, en partido entre el Hestia Menorca y el Class Sant Antoni de Portmany, ofreció ayer la que se recordará como su última rueda de prensa ‘en activo’.

El director de juego madrileño, de 41 años de edad y afincado en la Isla desde hace algo más de una década, confirmó su decisión de retirarse a primeros de mes, por medio de un comunicado. Ayer se extendió sobre la misma. «Mi idea era seguir jugando un año más», confesó, pero sus problemas de rodilla han terminado por precipitar su final.

Sonriente, tranquilo y proyectando una sensación de plena seguridad y convicción en su decisión, y en presencia de Javi Zamora y de Javier Panizo (entrenador-director deportivo y técnico asistente del Hestia Menorca respectivamente), y del director general del club, Miki Ortiz, Pitu Jiménez empezó su intervención admitiendo «la ilusión» que para él supone «poder despedirme jugando este torneo», en alusión al AON Illes Balears, que se juega a partir de mañana en Bintaufa.

De inmediato, el excanterano de Estudiantes hizo «mención especial» al lugar donde ha estado en los últimos años, «el Hestia Menorca», no sin antes aludir a «Toño (Gómez de Tejada), que ha sido médico del equipo durante años, y que está pasando unos momentos... diferentes; le mando un abrazo».

«Yo era un jugador retirado, agradezco a Miki (Ortiz) que me convenciera para volver a jugar y subirme a este proyecto. Empezamos desde Liga EBA y he disfrutado como nunca lo hice. Miki tuvo la valentía de levantar esto, parecía una locura… cuando dijeron de venir a Bintaufa pensamos que estaríamos solos, pero se ha demostrado que con ilusión las cosas se consiguen, y ahí está la masa social que hemos generado», añadió el madrileño, cuyo repaso no dejó al margen al presidente del club, Oriol Segura. «Nunca olvidaré lo que hizo por mí en un momento dado, a nivel personal, siempre me ha ayudado. Le agradezco todo, en el baloncesto y en lo personal».

Ni tampoco obvió a los técnicos, «Oriol Pagès» y Javi Zamora, «al que conocía de por mi hermano; un gran entrenador, que me ha hecho disfrutar, también sufrir, pero ahora que me retiro, podré conocer mejor a la persona», indicó Pitu del exentrenador de Estudiantes. Óscar, «que hace que el Pavelló esté impecable», Javi Panizo, Lola Maiques y «toda la gente del club, no quiero olvidar a nadie» subrayó, también recibieron el reconocimiento y gratitud del ya exbase profesional, así como «la prensa local», cuyo trato para con él «ha sido brutal, creo que no lo he merecido», consideró.