Llevamos apenas siete jornadas de la Lliga Escribano Balear femenina y la pívot del CCE Sant Lluís, Marta Tudurí (26 años), acumula ya cuatro MVP en liga, en una temporada brillante en lo individual y en lo colectivo, ya que las azuladas están en la parte alta de la clasificación, codeándose con los grandes de la competición balear. Tudurí arroja una media este curso 2022-23 de 21 puntos por partido y junto a su compañera de equipo, Carla Oliver– con tres MVP–son parte importante del éxito de un Sant Lluís que es una piña.

Marta Tudurí, formada en categorías menores en el Poliesportiu Municipal de Ses Canaletes hasta que marchó a estudiar, se muestra muy satisfecha de cómo salen las cosas este año en Sant Lluís. Así lo manifestaba ayer a este diario la ‘lluissera’, quien en sus estudios en Catalunya jugó en el Lluïsos de Gràcia, en Primera Catalana. «Estoy muy contenta y satisfecha. Mi objetivo esta temporada es ir mejorando día a día y disfrutar del básquet junto a mi equipo», decía, añadiendo la azulada que, «si viene acompañado del MVP, mejor. Aunque no es en lo que pienso cuando salgo a la pista».

Tudurí, que después de unos años sabáticos y al regresar a la Isla jugó en el CB Es Castell balear primero, hablaba de las claves de este notable Sant Lluís. «Nuestra nueva entrenadora ha traído aire fresco al equipo. Su intensidad y ganas hace que nosotras tengamos motivación para mejorar y seguir aprendiendo. Estamos muy contentas, mejorando día a día para seguir creciendo juntas», analizaba la jugadora preparada por Alicia Alonso. La interior lamentaba la derrota de este fin de semana en casa ante el Fundación Asmino, en la lucha por la parte alta. «Lástima aunque no queda otra que seguir trabajando como hasta ahora. Estamos contentas por el trabajo realizado».

La menorquina, pese a sus números, no piensa en cotas más altas en un futuro. «¿LF2? Teniendo en cuenta que en Menorca no existe en la actualidad ningún equipo en esta categoría y por motivos laborales y personales no existe esa opción», cerraba.