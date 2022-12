El pívot ucranio 'Slava' Kravtsov abandona el Hestia Menorca para emprender una nueva aventura, en el baloncesto asiático, según ha confirmado el club insular en la tarde de este miércoles.

Tal y como desveló este diario en su edición del pasado martes, en el seno del club menorquín temían que la marcha de Kravtsov, mejor anotador y jugador más valorado del Hestia Menorca hasta la fecha, se hiciera efectiva en breve, tal y como ha ocurrido.

El jugador, que no jugó el derbi del pasado sábado ante el Fibwi Palma por motivos físicos (adujo el club) ha hecho efectiva la cláusula de su contrato para obtener su libertad, lo que supondrá un ingreso económico para el Hestia Menorca, que por contra sí podrá contar este sábado en pista de L'Hospitalet con el escolta francés, fichado la semana pasada, Edwin Jackson.

Kravtsov, en el momento de dejar el Hestia Menorca, lo hace como máximo anotador de la liga, con 19,3 puntos de promedio (en ocho partidos disputados) y el jugador más valorado (24,3 créditos por encuentro).

‘Slava’, agradecido

El ya exjugador del Hestia Menorca desea agradecer «a todos, al equipo, a la afición, a la Isla en general» el trato recibido. «He disfrutado mucho estando aquí. He jugado en muchos países y en muchos equipos, y aquí me he sentido muy cómodo, formando parte de esta gran familia. También he sentido el apoyo de los fans. Todo el mundo, incluida la gente de otras ciudades, han estado hablando muy bien de mí, pero en especial los aficionados de la Isla, que, como decía, hacen de este club una gran familia», añadió el pívot internacional por Ucrania.



‘Slava’ ha querido abundar en sus palabras en el cuerpo técnico que lidera Javi Zamora, «por haberme hecho sentir feliz», y también en sus compañeros «por el trato de todos los días, en los que nos ha dado tiempo a aprender muchas cosas unos de los otros. Nos hemos apoyado mucho mutuamente entre todos y creo que con eso hemos dado un gran paso adelante como equipo».



«Me siento triste por irme, pero la vida es así, tiene sus propios caminos para cada uno», concluyó Kravtsov.