El Hestia Menorca recibe este sábado en Bintaufa al Recambios Gaudí CB Mollet, en partido correspondiente a la jornada 12 de la conferencia Este de LEB Plata, que el conjunto de Javi Zamora afronta con la intención de volver a construir una prolongada racha de triunfos, ahora establecida en dos, luego de ganar de modo consecutivo al Palma y en pista de L’Hospitalet, y por añadidura, mantener su situación de privilegio en la clasificación (compartida ahora con otros tres rivales) y asomar un poco más el rostro en la final de Copa LEB Plata, que jugará el equipo que ocupe el liderato de conferencia al concluir la primera vuelta de la Regular.

En ese sentido, y dado el colapso que preside la cumbre de la clasificatoria (Gran Canaria, CB Prat, Hestia Menorca y Maderas Sorli Benicarló igualan en el primer lugar, todos ellos con un récord de 8-2), y las múltiples combinaciones que ello depara en la pugna por obtener el billete copero, la prioridad del Hestia Menorca reposa en su propio presente, que pasa por ganar en la velada de esta jornada al Mollet. A partir de ahí, restarán otros dos partidos para cerrar la criba (a la décima tercera jornada echa el telón la primera mitad del calendario) y se podrá tirar de cuentas y aritmética, pero en función de la cantidad de aspirantes, cuatro, se antoja casi inexistente el margen de fallo en estos tres duelos si la pretensión es jugar por el primer título del año.

Rival

En lo que concierne al Mollet, tanto su actual dinámica, perdedora luego de amontonar dos derrotas, como su situación en la clasificación (noveno, 3-7), en principio no intimidan (tampoco su nivel como visitante, puesto que ha perdido en sus cinco salidas), y esa impresión se incrementa en función de las ausencias que sufre en su plantilla.

Según deslizan desde el club del Vallès Oriental, el incombustible Marc Blanch (el escolta badalonés, ex Menorca Bàsquet, a sus 40 años y profesional desde 1999, cumple su primer año en el Mollet después de un gran lustro en el Prat, firmando esta campaña 10 puntos y 9.5 créditos de valoración por partido) no se ha recuperado para jugar en uno de sus ancestrales enclaves como jugador, y tampoco Marc Sese, otro de los referentes en la plantilla catalana. Desprovisto de ese par de puntales, (también de Ignasi Belver y de Musa Sagnia, otros dos que no jugarán en Maó) el Mollet sí desplazará, en cambio, a otro experto del contexto FEB como el base Carle Marzo (7 tantos y 3 asistencias), a Imanol Martínez (10 puntos, 4 rebotes), al serbio Dejan Ilincic (10 tantos y 8 capturas) y el alero Guillem Sabatés (más de 10 puntos de promedio) quiénes asimismo sobresalen, en lo discurrido de temporada, como otros focos de producción en la estructura colectiva del conjunto catalán, cuya dirección desde el banquillo desempeña un año más Josep Maria Marsà Vallés (al frente del equipo desde 2018) y que tiene precisamente en eso, en el colectivo, su principal punto de fortaleza.

El Mollet, sin posibilidades de jugar la Copa, acude a Maó con la idea de quebrar una doble estadística; por un lado, su racha de dos tropiezos seguidos (y solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos) y por otro, su incapacidad, absoluta hasta ahora, para ganar lejos de su cancha.

En el caso del Hestia Menorca, será este el primer partido en la Isla desde la marcha del ucranio ‘Slava’ Kravtsov (aunque ya no jugó ante el Palma en Bintaufa, ausente entonces por lesión teóricamente) y, sobre todo, el del estreno en casa del francés Edwin Jackson, quien en su primera intervención con la elástica del equipo menorquín, el sábado previo en L’Hospitalet, legó una actuación digna de un elemento realmente diferencial (29 puntos y 31 créditos de valoración portaron la firma del internacional galo).

La parroquia menorquina anda deseosa de disfrutar en vivo de su nuevo crack de importación, todo un regalo en el preámbulo de la Navidad, y en el que precisamente será, ante el Mollet, el último compromiso en Maó antes del parón (al que llegará el equipo insular tras jugar en Huesca, el próximo jueves, 22). Un duelo de liga con repercusión en la Copa LEB Plata.