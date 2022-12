El Pinta B Es Castell retorna a la competición, después de no jugar el pasado fin de semana a causa de la jornada de descanso contemplada en el calendario de Liga EBA, y lo hace este sábado en su pista de la Zona Esportiva Sergio Llull ante el CB Igualada SMA (19.00 horas).

Una cita enmarcada en la jornada 11 del grupo C-2 de la cuarta división nacional y propicia, sobre el papel, para que el equipo de Gino Rovellada pueda sumar la sexta victoria de la temporada, segunda consecutiva (el equipo menorquín venció en pista del CN Helios aragonés, hace un par de semanas, justo antes de la interrupción).

No en vano, el Igualada se presenta en la Isla enfrascado en una racha de ocho derrotas consecutivas y siendo penúltimo en la clasificación (2-8), aunque los problemas de lesiones que arrastra el Pinta B Es Castell, que no podrá contar ni con Christian ni con Biel Torres (que finalmente no llega al duelo), que tiene al argentino ‘Tuki’ Bulfoni entre algodones debido a sus problemas de espalda (jugará, aunque mermado) y mantiene la duda del francés Laurent Bagou, que no entrenó el jueves, tal vez rebajen el supuesto favoritismo del equipo menorquín.

Prudente

«Cualquier rival puede ganarte, la liga está muy equilibrada», avisa en ese sentido un prudente Gino Rovellada, que rechaza cualquier atisbo de relajación. «Esta semana hemos entrenado muy bien y tenemos ganas, en el que será nuestro último partido en casa antes de Navidad, de regalar una victoria a nuestra afición», sigue el preparador menorquín.

Sobre el Igualada, Rovellada recuerda que «empezaron bien la liga, con dos victorias, pero desde entonces lo han perdido todo. Algún día romperán esa estadística y volverán a ganar, pero espero que no sea contra nosotros». «Tenemos algunas bajas, sabemos que será difícil, pero confío en mis jugadores», precisa el técnico del Pinta B Es Castell, que destaca del Igualada «que se trata de un equipo bastante renovado en relación a la temporada anterior, y esta temporada, desde el principio, han tenido muchos problemas de lesiones; son un grupo veterano, por lo que no esperamos un partido de ida y vuelta».