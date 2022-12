Después de diez temporadas consecutivas en el TAU Amics de Castelló y las ocho últimas en la LEB Oro, el base de Ciutadella Joan Faner (1990) sigue haciendo historia en la entidad valenciana y en la categoría de plata del baloncesto español. Y es que el director de juego formado en sus inicios en el CB Boscos Ciutadella y quien también jugó en el Opel Jovent d’Alaior y en el Menorca Bàsquet– donde llegaría a debutar en la Liga ACB– ha alcanzado y superado en su TAU la friolera de los 2.000 puntos y 1.000 asistencias, además de sobrepasar ya los 500 robos de balón y los casi 700 rebotes. El capitán del Amics de Castelló, clásico de la LEB Plata, a sus 32 años recién cumplidos prosigue con su idilio con el club de Castelló de la Plana y con unas estadísticas individuales que le mantienen como uno de los ‘uno’ más fiables y resolutivos de la liga española.

Faner, que este año no ha pasado la Navidad en Ciutadella y tiene ahora unos días de descanso tras la trascendental victoria de este martes ante el Real Valladolid (80-77) para cerrar el año 2022, daba este miércoles a «Es Diari» mucha relevancia a este triunfo, sobre todo a nivel anímico, que nos hacía falta después de unos primeros meses con altibajos. Deseamos que 2023 venga lleno de victorias y alegrías y trabajaremos para que así sea», exclamaba, mientras repasaba sus cifras individuales de récord. «Nunca pensé estar tantos años en un mismo club y estoy superagradecido por su confianza. Siempre digo que intento responder a la misma dando mi máximo, día a día y en cada partido». Más allá de las estadísticas puras, lo que Faner más pone en valor es «poder disfrutar de lo que más me gusta. En cada partido intento ayudar al máximo al equipo y conseguir todas las victorias posibles y estoy satisfecho de que mi esfuerzo también se vea reflejado, fruto del trabajo y del esfuerzo diario», señala, añadiendo que «está claro, cuantos más puntos y asistencias pueda conseguir, mejor», refiriéndose a una de sus mejores facetas– que no la única ya a día de hoy–, que son las recuperaciones de balón. «No hay secreto, estar atento a lo que pasa en cada momento, anticiparse, estudiar el contrario y disputar cada pelota al cien por cien. Tan solo así tienes más probabilidades de robar la pelota», analiza.

Yun Faner, como siempre, tan solidario con sus compañeros como ambicioso, personal y colectivamente. «Cada año me pongo el reto de ser mejor jugador, por el beneficio del equipo. Me veo con ganas de dar guerra mucho tiempo. Este año ha sido un inicio un poco diferente, con nuevo entrenador después de tantos de años, y he tenido un periodo de adaptación un poco más largo de la cuenta, que también pienso que es normal. De todo se aprende y te impulsa para seguir disfrutando», zanja, Faner.