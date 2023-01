La llegada de un pívot se hace de rogar. Cuanto menos, no se espera que el Hestia Menorca ejecute movimiento alguno en el mercado en estos días en relación a una posible nueva incorporación que apuntale su juego interior, parco en efectivos.

No en vano, la lesión del pívot austriaco Josip Popic, que todavía no ha podido debutar en partido oficial desde que el pasado verano firmó por el proyecto menorquín y, sobre todo, a raíz de la salida del jugador ucranio, ‘Slava’ Kravtsov, líder en anotación y valoración del equipo hasta que se confirmó su marcha, han dejado sensiblemente debilitado el juego interior del colectivo que dirige Javi Zamora.

Con certeza, esas mermas, por el momento, no han repercutido en los resultados del equipo menorquín, que precisamente desde que Kravtsov causara baja, hace un mes, para emprender rumbo al baloncesto asiático, ha ganado los cinco partidos que ha jugado. Asimismo, sin la presencia de Popic, que no ha participado en ninguno de los trece encuentros de la primera vuelta de la fase regular de LEB Plata, el Hestia Menorca ha concluido la misma como líder para sellar, por elevación, el billete para la final de Copa.

Cabe poner de relieve, al respecto, el buen rendimiento que ha exhibido Joshua Tomaic en el último tramo de competición, que el resto del grupo ha dado un paso adelante y por supuesto, el tremendo impacto que ha significado la venida del internacional francés Edwin Jackson, un elemento absolutamente diferencial en la tercera liga del país. Tampoco el mercado ha ofrecido ningún ‘mirlo’ y los centímetros van cotizados.

Ante ese escenario, y considerando además que el pívot austriaco de origen eslavo ya ha empezado a entrenar con el equipo tras destinar alrededor de cuatro meses a la recuperación, propicia que en el Hestia Menorca, su junta directiva, no se tenga prisa por firmar un nuevo interior.

«De momento, no hay nada», ha asegurado en las últimas horas a este diario el entrenador y director deportivo del Hestia Menorca, Javi Zamora, al ser preguntado por esa posibilidad, por lo que el mensaje desde Bintalfa, a no ser que se produzca un giro copernicano, es de que no llegará un pívot para Reyes.

Los resultados más inmediatos, y también las opciones que ofrezca el mercado, dictaminarán si esta pauta se mantiene. El Menorca tiene hasta el 28-F para reforzar su plantilla, fecha en que cierra el mercado FEB.