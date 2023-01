Edwin Jackson se siente a gusto en la Isla, donde vuelve a disfrutar del baloncesto, totalmente centrado en «el presente», sin mirar más allá del próximo partido. En una entrevista concedida a la Cadena Ser a lo largo de esta semana, el escolta internacional por Francia revisa lo que está siendo su experiencia en el Hestia Menorca, al que llegó hace un mes para convertirse, desde su incursión, en su máximo referente y estrella.

«Baloncesto es baloncesto», responde Jackson al serle planteada la diferencia entre jugar en un equipo de Euroliga o hacerlo en LEB Plata. «Aquí he encontrado un grupo de amigos, a muchos ya los conocía de mi etapa en Estudiantes, y consideré que para recuperar mi mejor nivel, Menorca era la mejor opción», expone el escolta francés, que también radica en la Isla gracias a su buena relación con Javi Zamora, que le dirigió en Estudiantes y ahora lo hace en Bintalfa.

En ese sentido, Jackson admite que, a diferencia de cuando era más joven, actualmente opta por centrarse «en el presente». «El Hestia Menorca es un club muy profesional. Cuando me lesioné, no sabía si me llamaría algún club de Primera División, y entiendo que los clubes pudieran tener dudas por mi físico, pero he demostrado que mi pierna está al cien por cien», detalla. «¿La Isla, un trampolín? No lo sé, la verdad es que los jugadores no podemos hacer planes, no elegimos. Cuando me fichó el Barça, estaba en Francia. Ahora estoy en Menorca, no sabemos dónde estaré en adelante, pero no vivo en el pasado, tampoco en el futuro. Ahora soy un jugador de Tercera División, no pienso en Euroliga; me centro en el equipo, en tratar de mejorar, en ayudar a mis compañeros, en trabajar, no pienso en el futuro, solo en jugar bien; por supuesto que tengo ilusiones y me gustaría mejorar, pero lo mejor es estar centrado en el presente», abunda.

Con 33 años de edad, Jackson es consciente de que su trayecto como jugador cada vez presume su final más cercano, «pero entreno bien, me miro al espejo y me veo bien, siendo objetivo. Hoy, los jugadores llegan hasta los 36 o 37 años a buen nivel», matiza.

Aventura china

Sobre su decisión de emigrar a China en 2017, Jackson tiene claro que «fue por dinero; era la mejor oferta que tenía entonces». «No voy a jugar toda la vida, también me interesaba ahorrar, y a veces la gente juzga a los jugadores sin conocer su situación, sus circunstancias o las de su familia», detalla al respecto.

Acerca de su aventura en la Isla, Jackson opina que «no sería una sorpresa» que el Hestia Menorca ascendiera a LEB Oro, «pues cuenta con un proyecto muy interesante». «Hay mucho talento en el equipo», sostiene. Y en relación a su futuro, el escolta francés precisa que «no depende solo de mí». «Primero a ver si ascendemos, luego, en caso de ascender, veremos si aún estoy aquí… es muy difícil responder a eso, pero estoy bien en Menorca». Por último, Jackson cerró su intervención proclamando su deseo más inmediato; «ojalá ganemos la Copa». «Ganar un título es difícil en cualquier categoría, no será un partido más, pero tenemos muchas ganas», concluye el escolta francés y máxima estrella del Menorca.